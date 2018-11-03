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15:25 (мск), источник: ТАСС

Клуб ПФЛ «Велес» завершит расследование обстоятельств игры с «Луками-Энергией» к 10 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Процедура расследования столичным «Велесом» обстоятельств матча 15-го тура чемпионата Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с «Луками-Энергией» на предмет договорного характера игры своих игроков завершится к 10 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Ранее портал «Спорт24» сообщил о том, что клуб подозревает ряд футболистов в сдаче матча. Это связано с падением котировок у букмекеров на победу «Лук-Энергии» во время матча, а несколько контор отказались принимать ставки на игру. Сообщалось, что некоторым футболистам «Велеса» было предложено пройти тестирование на полиграфе.

«Действительно, клуб работает на выявление подобных историй. Так как в российском спорте влияние букмекерских контор стало популярным, что выражается в плане титульного спонсорства и поддержки отдельных команд, эту ситуацию, на взгляд клуба, нужно контролировать. Это обычная штатная процедура, которая происходит после матчей. О ее итогах клуб уведомит СМИ по окончании календарного круга — 10 ноября», — сообщили в пресс-службе.

Проведение подобных мероприятий является обычной процедурой в «Велесе», отметили в пресс-службе. «В уставе клуба прописано, что мы всегда боремся с историями нечестной игры. Это обычная штатная процедура, каждый матч может попасть под подозрение, особенно когда меняются котировки. Если по фактам этой процедуры будет что-то выявлено, мы об этом сообщим», — подчеркнули в клубе.

В настоящий момент «Велес» занимает третье место в зоне «Запад» первенства страны.

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