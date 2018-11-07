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01:03 (мск), источник: Р-Спорт

Игорь Семшов покинул пост главного тренера «Химика»

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Игорь Семшов покинул пост главного тренера новомосковского футбольного клуба «Химик», сообщается на официальном сайте команды, выступающей в ПФЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Клуб и Семшов расторгли трудовой договор по взаимному соглашению сторон. В качестве главного тренера на оставшийся период первенства ПФЛ заявлен Роман Титов. «Химик» в 16 матчах сезона набрал 23 очка. Клуб занимает 6-е место в турнирной таблице зоны «Центр».

«Руководство благодарит Игоря Семшова за его работу в клубе, высокие спортивные результаты и желает удачной тренерской карьеры. Наше сотрудничество принесло пользу футболистам, позволило решить вопросы популяризации футбола, привлекло интерес СМИ и общественности. Имя Игоря Семшова навсегда останется в истории клуба», — говорится в сообщении.

Семшов попрощался с футболистами, пожелав им профессионального роста и успехов, а также обратился и к болельщикам.

«Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом — я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде ПФЛ. Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше. Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку. У вашего города богатая футбольная история и, я уверен, славное будущее, поэтому обязательно приходите на стадион и болейте за «Химик», — сказал Семшов.

В октябре Семшов стал участником скандала. После поражения «Химика» со счетом 0:1 от липецкого «Металлурга» в матче 15-го тура зоны «Центр» первенства ПФЛ тренер на пресс-конференции допустил оскорбительные высказывания в адрес судей. Позднее он принес извинения. В итоге Семшов был дисквалифицирован на один матч первенства ПФЛ и на три игры условно, а также получил денежный штраф.

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