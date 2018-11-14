Московское «Торпедо» отказалось от иска о возвращении своей эмблемы

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованного в среду постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, «Торпедо» подало ходатайство с отказом от иска при рассмотрении 30 октября его апелляционной жалобы на решение арбитража Москвы, который в июле полностью отклонил иск. В постановлении не говорится о причинах отказа от иска. В связи с отказом истца от требований апелляционный суд прекратил производство по делу.

В своем иске «Торпедо» просило признать недействительным договор о передаче исключительных прав на семь товарных знаков, заключенный Тукмановым 2 ноября 2017 года. Права были переданы некоммерческому «Фонду развития инноваций культуры и спорта», исполнительным директором которого является Сергей Тукманов, сын бывшего президента «Торпедо».

В материалах дела говорится, что полномочия Тукманова-старшего на посту президента клуба были прекращены в декабре 2017 года, а в марте клуб подал иск, в котором потребовал признать сделку по отчуждению товарных знаков незаконной. По мнению истца, это была сделка с заинтересованностью, которая не прошла процедуру корпоративного одобрения. Кроме того, клубу нанесен ущерб, поскольку его активы стоимостью 7,3 миллиона рублей, были отчуждены безвозмездно.

Истец также указал в иске, что «товарные знаки являются визитной карточкой клуба, частью истории клуба, неразрывно связаны с деятельностью клуба и отчуждение исключительных прав на данные товарные знаки приведет к утере символики клуба, история которой формировалась десятилетиями».

Суд первой инстанции, однако, не нашел оснований для того, чтобы признать сделку недействительной. Суд указал, что из-за небольшой стоимости отчужденных брендов по сравнению со стоимостью всех активов клуба она не может быть признана сделкой с заинтересованностью.

Суд также согласился с доводами ответчика, заявившего, что клуб, которому в фонде принадлежит 50%, будет «участвовать в использовании всех товарных знаков, переданных ответчику». Наконец, суд посчитал, что истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.