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17:40 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Торпедо» отказалось от иска о возвращении своей эмблемы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Торпедо-Москва» отказался от иска, в котором он требовал признать незаконной передачу бывшим президентом Александром Тукмановым некоммерческому фонду прав на принадлежащие клубу товарные знаки, в том числе на признанный общеизвестным бренд в виде буквы «Т», являющийся эмблемой клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованного в среду постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, «Торпедо» подало ходатайство с отказом от иска при рассмотрении 30 октября его апелляционной жалобы на решение арбитража Москвы, который в июле полностью отклонил иск. В постановлении не говорится о причинах отказа от иска. В связи с отказом истца от требований апелляционный суд прекратил производство по делу.

В своем иске «Торпедо» просило признать недействительным договор о передаче исключительных прав на семь товарных знаков, заключенный Тукмановым 2 ноября 2017 года. Права были переданы некоммерческому «Фонду развития инноваций культуры и спорта», исполнительным директором которого является Сергей Тукманов, сын бывшего президента «Торпедо».

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В материалах дела говорится, что полномочия Тукманова-старшего на посту президента клуба были прекращены в декабре 2017 года, а в марте клуб подал иск, в котором потребовал признать сделку по отчуждению товарных знаков незаконной. По мнению истца, это была сделка с заинтересованностью, которая не прошла процедуру корпоративного одобрения. Кроме того, клубу нанесен ущерб, поскольку его активы стоимостью 7,3 миллиона рублей, были отчуждены безвозмездно.

Истец также указал в иске, что «товарные знаки являются визитной карточкой клуба, частью истории клуба, неразрывно связаны с деятельностью клуба и отчуждение исключительных прав на данные товарные знаки приведет к утере символики клуба, история которой формировалась десятилетиями».

Суд первой инстанции, однако, не нашел оснований для того, чтобы признать сделку недействительной. Суд указал, что из-за небольшой стоимости отчужденных брендов по сравнению со стоимостью всех активов клуба она не может быть признана сделкой с заинтересованностью.

Суд также согласился с доводами ответчика, заявившего, что клуб, которому в фонде принадлежит 50%, будет «участвовать в использовании всех товарных знаков, переданных ответчику». Наконец, суд посчитал, что истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.

Тукманов был президентом «Торпедо» с небольшим перерывом с 2007 по 2017 годы. ФК «Торпедо» в настоящее время выступает в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион в российском футболе).

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