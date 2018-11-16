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12:06 (мск), источник: Советский спорт

Семья Валерия Оганесяна выкупила полный пакет акций клуба «Арарат-Москва»

Семья известного футбольного менеджера Валерия Оганесяна выкупила полный пакет акций московского «Арарата».

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Об этом сообщает телеканал «360».

Клуб был основан в конце 2016 года Валерием Оганесяном, при поддержке Ассоциации армянской молодежи Москвы.

За год существования клуба в нем поиграли такие футболисты, как Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко, Алексей Ребко.

По итогам сезона-2017/18 клуб победил в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако затем отказался играть в ФНЛ.

Часть игроков московской команды переехала в Армению, где к тому моменту уже был создан новый клуб, который сейчас называется «Арарат-Армения». Он выступает в чемпионате Армянской премьер-лиги.

Юридически армянский клуб не имеет ничего общего с московским, сообщил Оганесян.

Арарат М
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