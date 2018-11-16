Семья Валерия Оганесяна выкупила полный пакет акций клуба «Арарат-Москва»
Семья известного футбольного менеджера Валерия Оганесяна выкупила полный пакет акций московского «Арарата».
Семья известного футбольного менеджера Валерия Оганесяна выкупила полный пакет акций московского «Арарата».
Об этом сообщает телеканал «360».
Клуб был основан в конце 2016 года Валерием Оганесяном, при поддержке Ассоциации армянской молодежи Москвы.
За год существования клуба в нем поиграли такие футболисты, как Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко, Алексей Ребко.
По итогам сезона-2017/18 клуб победил в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако затем отказался играть в ФНЛ.
Часть игроков московской команды переехала в Армению, где к тому моменту уже был создан новый клуб, который сейчас называется «Арарат-Армения». Он выступает в чемпионате Армянской
Юридически армянский клуб не имеет ничего общего с московским, сообщил Оганесян.