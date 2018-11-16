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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Соколов единогласно переизбран президентом ПФЛ

На состоявшемся 16 ноября отчетно-выборном Общем собрании Членов Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» действующий руководитель Лиги Андрей Соколов единогласно был переизбран президентом ПФЛ сроком на три года.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кандидатуру Соколова поддержали все 54 присутствовавших на собрании делегата.

Также Отчетно-выборным Общим собранием были проведены довыборы в состав Совета Ассоциации «ПФЛ». В него вошли президент ФК «Торпедо Москва» Елена Еленцева, генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов, генеральный директор ФК «Дружба» (Майкоп) Каплан Хуако, начальник команды ФК «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) Александр Карпенко и заместитель директора ФК «Сибирь» (Новосибирск) Валерий Еркович.

Сроком на три года переизбран генеральный директор Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» Николай Акелькин.

Отчетно-выборным Общим собранием также были утверждены Основные (приоритетные) направления деятельности Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» на период 2019—2021 годов.

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