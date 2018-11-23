Смоленский ФК «Днепр» продолжит участие в первенстве Олимп-ПФЛ, несмотря на долги

«Днепр» выступает в третьем по силе дивизионе российского футбола — зоне «Запад» Олимп-ПФЛ. Ранее сообщалось, что против директора клуба Николая Ермакова возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты. Общий размер задолженности составляет не менее 5,4 млн рублей, по данным следствия, зарплата не выплачивается с июня этого года. Как сообщил ТАСС губернатор Смоленской области Алексей Островский, администрация области полностью выполнила все свои финансовые обязательства перед данным футбольным клубом.

«Мы, отыграв половину сезона, не можем сняться с весенней части турнира первенства ПФЛ, иначе нас ждут огромные штрафные санкции», — сказали в футбольном клубе. Последний матч в осенней части турнира «Днепр» сыграл в начале ноября, ближайшая игра намечена на апрель.

Как пояснили в «Днепре», финансовые сложности у футбольного клуба образовались из-за недостаточного финансирования. «40 миллионов рублей — минимально необходимое финансирование для осуществления деятельности по участию футбольного клуба в первенстве ПФЛ и всех шести детско-юношеских команд, участвующих во всероссийских соревнованиях. Но по непонятным причинам в 2016 году бюджет был урезан в два раза, нам пришлось гасить кредиторскую задолженность 2017 года из средств, выделенных клубу на 2018 год», — отметили в клубе.