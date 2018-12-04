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12:38 (мск), источник: ЮГА.ру

В ФК «Урожай» уволился главный тренер

Главный тренер футбольного клуба «Урожай» Евгений Калешин 4 декабря сообщил о своем увольнении.

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Источник: ЮГА.ру

Заявление тренера опубликованона сайте футбольной команды. Калешин сказал, что отработал в клубе три интенсивных сезона и к окончанию осенней части он уже чувствовал сильное утомление. Он надеялся, что отпуск поможет ему отдохнуть, но работа в таком ритме «посадила батарейки».

«Поэтому я хотел бы взять паузу в работе, так как работать в таком интенсивном ритме, в котором отработано три сезона, я сейчас не в состоянии. Мне просто необходимо отдохнуть. Не хочу, чтоб мое состояние влияло на результаты команды, поэтому я и попросил руководство дать мне возможность отдохнуть », — цитирует Калешина пресс-служба «Урожая».

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Урожай» 1 декабря сообщило смене гендиректора, этот пост занял Дмитрий Градиленко.

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