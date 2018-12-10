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19:12 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер молодежной сборной России Писарев возглавил ФК «Урожай»

ТАСС, 10 декабря. Бывший старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев назначен главным тренером краснодарского футбольного клуба «Урожай». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Решение о назначении было принято акционерами и руководством клуба с учетом того, что Евгений Калешин покинул свой пост по состоянию здоровья несколько дней назад, и кандидатура Николая Николаевича в данных обстоятельствах является наиболее оптимальной. Специалист хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач», — говорится в сообщении.

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Писарев будет совмещать должности главного тренера и спортивного директора. Ранее сообщалось, что Дмитрий Градиленко занял должность генерального директора клуба.

50-летний Писарев тренировал такие клубы, как «Краснознаменск», самарские «Крылья Советов», элистинский «Уралан» и нижегородский «Олимпиец». Также он был помощником главного тренера сборной России и главным тренером национальной команды по пляжному футболу. В активе Писарева победа в Евролиге по пляжному футболу и два Кубка Содружества. В качестве футболиста он шесть раз выигрывал чемпионат России в составе московского «Спартака» и становился победителем молодежного чемпионата Европы.

«Урожай» выступает в зоне «Юг» Олимп — Профессиональной футбольной лиги — третьем по силе дивизионе чемпионата России. Клуб образовался летом текущего года после того, как «Кубань» не прошла лицензирование и отказалась от участия в чемпионате России.

В текущем сезоне «Урожай» после 15 матчей занимает второе место в таблице с 37 очками.

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