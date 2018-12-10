Бывший тренер молодежной сборной России Писарев возглавил ФК «Урожай»

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«Решение о назначении было принято акционерами и руководством клуба с учетом того, что Евгений Калешин покинул свой пост по состоянию здоровья несколько дней назад, и кандидатура Николая Николаевича в данных обстоятельствах является наиболее оптимальной. Специалист хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач», — говорится в сообщении.

Писарев будет совмещать должности главного тренера и спортивного директора. Ранее сообщалось, что Дмитрий Градиленко занял должность генерального директора клуба.

50-летний Писарев тренировал такие клубы, как «Краснознаменск», самарские «Крылья Советов», элистинский «Уралан» и нижегородский «Олимпиец». Также он был помощником главного тренера сборной России и главным тренером национальной команды по пляжному футболу. В активе Писарева победа в Евролиге по пляжному футболу и два Кубка Содружества. В качестве футболиста он шесть раз выигрывал чемпионат России в составе московского «Спартака» и становился победителем молодежного чемпионата Европы.

«Урожай» выступает в зоне «Юг» Олимп — Профессиональной футбольной лиги — третьем по силе дивизионе чемпионата России. Клуб образовался летом текущего года после того, как «Кубань» не прошла лицензирование и отказалась от участия в чемпионате России.