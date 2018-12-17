Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16.12
Уэска2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
16.12
Рома3
Дженоа2
Футбол. Зарубежный
16.12
Леванте0
Барселона5
Футбол. Зарубежный
16.12
Лион3
Монако0
Все события
Фоторепортажи
17Сборная России огорчила Ржигу семь раз
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
18:50 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Торпедо» сыграет товарищеский матч со старейшим клубом мира

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Московское «Торпедо» проведет товарищеский матч против старейшего футбольного клуба мира — английского «Шеффилда», сообщается на сайте столичной команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что встреча пройдет на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве летом 2019 года и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию российского клуба. Матч «Торпедо» — «Шеффилд» станет дебютным для английской команды в рамках предсезонного турне по России.

«Шеффилд» является самым старым клубом Англии и был основан в 1857 году. В настоящее время команда выступает в любительском, восьмом по силе дивизионе английского футбола — первом южном дивизионе северной премьер-лиги.

«Торпедо», трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны (шесть раз в СССР, один раз — в России), в настоящее время выступает в зоне «Центр» в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и занимает первое место, имея в активе 43 очка после 17 матчей.

Игроки ФК «Торпедо» приняли участие в благоустройстве парка «Липки»
Во время загрузки произошла ошибка.
7 ноября© Ньюстюб
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Усик отказал Сильвестру Сталлоне
Лучшая пловчиха России поделилась горячими фото с Бали
Два мегапротивостояния и халява для «Сити». Итоги жеребьевки ЛЧ
Представление «Фенербахче» — соперника «Зенита» по 1/16 ЛЕ
Бабиков побежит в Нове Место. Его простили
Опубликовано письмо Павла Мамаева жене из СИЗО
Олег Кононов рассказал об игровых качествах новичка «Спартака»
Мирча Луческу поделился мнением о работе Семака в «Зените»
«Байер» пошутил на тему предстоящих матчей с «Краснодаром»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь