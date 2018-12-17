Московское «Торпедо» сыграет товарищеский матч со старейшим клубом мира

Отмечается, что встреча пройдет на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве летом 2019 года и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию российского клуба. Матч «Торпедо» — «Шеффилд» станет дебютным для английской команды в рамках предсезонного турне по России.
«Шеффилд» является самым старым клубом Англии и был основан в 1857 году. В настоящее время команда выступает в любительском, восьмом по силе дивизионе английского футбола — первом южном дивизионе северной премьер-лиги.
«Торпедо», трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны (шесть раз в СССР, один раз — в России), в настоящее время выступает в зоне «Центр» в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и занимает первое место, имея в активе 43 очка после 17 матчей.