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14:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики выбрали 10 лучших голов первой половины сезона ПФЛ

Профессиональная футбольная лига на своём официальном канале в YouTube опубликовала подборку из 10 лучших голов, которые были забиты в первой половине нынешнего сезона.

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При выборе голов учитывалось мнение экспертов, а также болельщиков, которые каждый месяц выбирали лучшие мячи, забитые в каждой группе. В итоговом рейтинге оказались голы со штрафных, после сольных проходов, ударом в падении через себя, а также один мяч, забитый прямым ударом с уголового.

1. Андрей Волгин («Калуга»)
2. Хачим Машуков («Спартак-Нальчик»)
3. Александр Масловский («Иртыш»)
4. Руслан Болов («Химки-М»)
5. Матэ Девадзе («СКА Ростов-на-Дону»)
6. Алексей Феколкин («Квант»)
7. Магомет Шаваев («Спартак-Нальчик»)
8. Дмитрий Савин («Академия им. В. Понедельника»)
9. Шамиль Саадуев («Легион Динамо»)
10. Евгений Щербаков («Чита»).

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