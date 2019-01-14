Болельщики выбрали 10 лучших голов первой половины сезона ПФЛ

При выборе голов учитывалось мнение экспертов, а также болельщиков, которые каждый месяц выбирали лучшие мячи, забитые в каждой группе. В итоговом рейтинге оказались голы со штрафных, после сольных проходов, ударом в падении через себя, а также один мяч, забитый прямым ударом с уголового.



1. Андрей Волгин («Калуга»)

2. Хачим Машуков («Спартак-Нальчик»)

3. Александр Масловский («Иртыш»)

4. Руслан Болов («Химки-М»)

5. Матэ Девадзе («СКА Ростов-на-Дону»)

6. Алексей Феколкин («Квант»)

7. Магомет Шаваев («Спартак-Нальчик»)

8. Дмитрий Савин («Академия им. В. Понедельника»)

9. Шамиль Саадуев («Легион Динамо»)

10. Евгений Щербаков («Чита»).