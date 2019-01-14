Болельщики выбрали 10 лучших голов первой половины сезона ПФЛ
Профессиональная футбольная лига на своём официальном канале в YouTube опубликовала подборку из 10 лучших голов, которые были забиты в первой половине нынешнего сезона.
Профессиональная футбольная лига на своём официальном канале в YouTube опубликовала подборку из 10 лучших голов, которые были забиты в первой половине нынешнего сезона.
При выборе голов учитывалось мнение экспертов, а также болельщиков, которые каждый месяц выбирали лучшие мячи, забитые в каждой группе. В итоговом рейтинге оказались голы со штрафных, после сольных проходов, ударом в падении через себя, а также один мяч, забитый прямым ударом с уголового.
1. Андрей Волгин («Калуга»)
2. Хачим Машуков («Спартак-Нальчик»)
3. Александр Масловский («Иртыш»)
4. Руслан Болов («Химки-М»)
5. Матэ Девадзе («СКА Ростов-на-Дону»)
6. Алексей Феколкин («Квант»)
7. Магомет Шаваев («Спартак-Нальчик»)
8. Дмитрий Савин («Академия им. В. Понедельника»)
9. Шамиль Саадуев («Легион Динамо»)
10. Евгений Щербаков («Чита»).