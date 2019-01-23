Пермский ФК «Звезда» нашел нового спонсора
ФК «Звезда» и ООО «ЛК-Транс» подписали договор о финансовом сотрудничестве. Новый спонсор уже оплатил команде необходимые для сборов экипировку и инвентарь.
ФК «Звезда» и ООО «ЛК-Транс» подписали договор о финансовом сотрудничестве. Новый спонсор уже оплатил команде необходимые для сборов экипировку и инвентарь.
Напомним, ранее партнером ФК стал холдинг «Сатурн-Р».
ООО «ЛК-Транс» занимается автомобильным грузовым транспортом, грузоперевозками, а также ремонтом и техническим обслуживанием машин и оборудования. Компания зарегистрирована в 2016 году. Директором и владельцем является Павел Чухванцев. По итогам 2017 года компания показала выручку в 55 млн руб., прибыль — 352 тыс. руб.
Футбольный клуб «Звезда» существовал в Перми до 1996 года, ему на смену пришел «Амкар», закрытый в 2018 году