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09:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский ФК «Звезда» нашел нового спонсора

ФК «Звезда» и ООО «ЛК-Транс» подписали договор о финансовом сотрудничестве. Новый спонсор уже оплатил команде необходимые для сборов экипировку и инвентарь.

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Напомним, ранее партнером ФК стал холдинг «Сатурн-Р».

ООО «ЛК-Транс» занимается автомобильным грузовым транспортом, грузоперевозками, а также ремонтом и техническим обслуживанием машин и оборудования. Компания зарегистрирована в 2016 году. Директором и владельцем является Павел Чухванцев. По итогам 2017 года компания показала выручку в 55 млн руб., прибыль — 352 тыс. руб.

Футбольный клуб «Звезда» существовал в Перми до 1996 года, ему на смену пришел «Амкар», закрытый в 2018 году из-за долгов и невозможности получить лицензию. Начальником «Звезды» стал Валерий Волошин, последний руководитель команды, ликвидированной 22 года назад. Главным тренером стал лучший в истории «Амкара» бомбардир Константин Парамонов, старшим тренером — бывший капитан «красно-черных» Алексей Попов. Бюджет клуба составит 45 млн руб.

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