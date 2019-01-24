РФС подтвердил, что игрок «Пскова-747» дисквалифицирован на 4 года за допинг

«Применить к футболисту Ершову Ивану санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 (четыре) года за совершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1. Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 года № 947. Датой начала дисквалификации считать 24 сентября 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Ершов начал свою карьеру в 1997 году в «Днепре-2», после чего успел поиграть во многих клубах, среди которых «Металлург» (Комсомольское), «Спартак-Чукотка», «Псков», «Черноморец», «Лада», «Волгарь» и липецкий «Металлург». Любителям Российской Премьер-Лиги защитник известен по выступлениям за тульский «Арсенал» в период с 2012 по 2017 год. В 2014 году, после выхода «оружейников» в РПЛ, отметился первым голом клуба в рамках чемпионата России в истории.