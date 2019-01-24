РФС подтвердил, что игрок «Пскова-747» дисквалифицирован на 4 года за допинг
Сегодня, 24 января, состоялось очередное заседание
Сегодня, 24 января, состоялось очередное заседание
«Применить к футболисту Ершову Ивану санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 (четыре) года за совершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1. Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года в крови Ершлова были обнаружены триметазидин и мельдоний.
Ершов начал свою карьеру в 1997 году в «Днепре-2», после чего успел поиграть во многих клубах, среди которых «Металлург» (Комсомольское), «Спартак-Чукотка», «Псков», «Черноморец», «Лада», «Волгарь» и липецкий «Металлург». Любителям Российской