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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС подтвердил, что игрок «Пскова-747» дисквалифицирован на 4 года за допинг

Сегодня, 24 января, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором было подтверждено решение РУСАДА дисквалифицировать на четыре года за применение запрещённых веществ 39-летнего защитника команды «Псков-747» из ПФЛ Ивана Ершова, сообщает официальный сайт РФС.

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«Применить к футболисту Ершову Ивану санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 (четыре) года за совершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1. Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 года № 947. Датой начала дисквалификации считать 24 сентября 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года в крови Ершлова были обнаружены триметазидин и мельдоний.

Ершов начал свою карьеру в 1997 году в «Днепре-2», после чего успел поиграть во многих клубах, среди которых «Металлург» (Комсомольское), «Спартак-Чукотка», «Псков», «Черноморец», «Лада», «Волгарь» и липецкий «Металлург». Любителям Российской Премьер-Лиги защитник известен по выступлениям за тульский «Арсенал» в период с 2012 по 2017 год. В 2014 году, после выхода «оружейников» в РПЛ, отметился первым голом клуба в рамках чемпионата России в истории.

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