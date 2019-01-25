Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
26.01
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
26.01
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
26.01
Боруссия Д
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
26.01
Боруссия М
Аугсбург
Все события
Фоторепортажи
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший футболист сборной Казахстана стал спортивным директором российского клуба

Казахстанец Максим Шевченко стал спортивным директором «Зенита-Ижевска» из второго дивизиона России, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

В 2018 году Шевченко работал главным тренером «Рузаевки» из Северо-Казахстанской области, с которой занял девятое место во второй лиге. До этого он три сезона возглавлял молодежную команду «Кайрата», которую приводил к чемпионству в этом турнире, и работал в академии алматинцев.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

38-летний Шевченко — воспитанник алматинского футбола, но карьеру игрока начинал в российской премьер-лиге, где выступал за «КАМАЗ». Затем играл за новоросийский «Черноморец», «Носту» и «Ладу», а в 2003 году вернулся в Казахстан и защищал цвета «Тобола», «Жетысу», «Шахтера», «Есиль-Богатыря», «Кайрат» и «Иле-Саулет».

Карьеру игрока Шевченко завершил в 30 лет из-за травм. За сборную Казахстана он провел 11 игр и забил три гола.

Отметим, что «Зенит-Ижевск» создан в 2011 году и все сезоны в своей истории провел во втором дивизионе — третий уровень чемпионата России. На перерыв в текущем чемпионате клуб ушел на седьмом месте из 11 команд зоны «Урал-Поволжье».

Зенит Иж
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Покинувший новичка КПЛ легионер определился с местом продолжения карьеры
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну
Емельяненко - Бейдер. Последний Император решил поставить точку?
Снова допинг: российского футболиста отстранили на 4 года
СМИ: Футболист «Зенита» близок к переходу в «Ювентус»
Катар и Япония узнали соперников по группе на Кубке Америки
Министерство спорта требует от «Амкара» вернуть 543 млн рублей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь