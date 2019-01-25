Бывший футболист сборной Казахстана стал спортивным директором российского клуба

В 2018 году Шевченко работал главным тренером «Рузаевки» из Северо-Казахстанской области, с которой занял девятое место во второй лиге. До этого он три сезона возглавлял молодежную команду «Кайрата», которую приводил к чемпионству в этом турнире, и работал в академии алматинцев.

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38-летний Шевченко — воспитанник алматинского футбола, но карьеру игрока начинал в российской премьер-лиге, где выступал за «КАМАЗ». Затем играл за новоросийский «Черноморец», «Носту» и «Ладу», а в 2003 году вернулся в Казахстан и защищал цвета «Тобола», «Жетысу», «Шахтера», «Есиль-Богатыря», «Кайрат» и «Иле-Саулет».

Карьеру игрока Шевченко завершил в 30 лет из-за травм. За сборную Казахстана он провел 11 игр и забил три гола.