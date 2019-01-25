Бывший футболист сборной Казахстана стал спортивным директором российского клуба
Казахстанец Максим Шевченко стал спортивным директором «Зенита-Ижевска» из второго дивизиона России, сообщает KazFootball.kz.
Казахстанец Максим Шевченко стал спортивным директором «Зенита-Ижевска» из второго дивизиона России, сообщает KazFootball.kz.
В 2018 году Шевченко работал главным тренером «Рузаевки» из
38-летний Шевченко — воспитанник алматинского футбола, но карьеру игрока начинал в российской
Карьеру игрока Шевченко завершил в 30 лет
Отметим, что «Зенит-Ижевск» создан в 2011 году и все сезоны в своей истории провел во втором дивизионе — третий уровень чемпионата России. На перерыв в текущем чемпионате клуб ушел на седьмом месте из 11 команд зоны «Урал-Поволжье».