Снова допинг: российского футболиста отстранили на 4 года
Прошло очередное заседание
Прошло очередное заседание
Состоялось очередное заседание
Напомним, что в сентябре в крови футболиста обнаружили триметазидин и мельдоний.
«Применить к футболисту Ершову Ивану санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 (четыре) года за совершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1. Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
Карьера Ершова началась в 1997 году в «Днепре-2». После этого он успел поиграть в таких клубах, как «Металлург» (Комсомольское), «Спартак-Чукотка», «Псков», «Черноморец», «Лада», «Волгарь» и липецкий «Металлург». Поклонникам Российской
Примечательное, что защитник имеет двойное гражданство — российское и украинское.
«То, что у Ершова обнаружили допинг — это, конечно, очень плохо. Решение по его делу будет принято специальной комиссией антидопингового агенства, игрока, по всей видимости, накажут в соответствии с правилами. Единственное, что могу сказать — по всем действующим нормам Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях», — говорил в интервью «СЭ» президент
В ноябре по поводу нарушения Ершовым антидопинговых правил высказался президент «Псков-747» Алексей Севостьянов. Тогда глава псковского клуба рассказал, что о положительной
«Напрямую с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) мы не общаемся, всю информацию получаем от РФС. Именно союз поставил нас в известность, что у игрока нашей команды возникли проблемы с допингом», — говорил Соколов RT.
Также он поделился мнением о том, что система проверки спортсменов на употребление запрещенных веществ в России еще не отлажена.
«Проверка каждого футболиста стоит порядка 30—40 тыс. рублей. Если производить подобные действия со всей командой, сумма выйдет очень большая. Более того, даже при наличии необходимых финансовых средств я как владелец клуба не могу провести тестирование у себя в регионе. В целом вся система нашего футбола в отношении отслеживания и работы с допингом сырая», — заключил Севостьянов.
К тому моменту в сторону Ершова не были применены
По его словам, принятые меры позволили футбольному союзу избежать даже малейших проблем с антидопинговыми службами.
Моденов уточнил, что за последние два года только проба Ершова содержала запрещенные вещества.
«Принятые меры позволили Российскому футбольному союзу в 2017 и 2018 году избежать даже малейших проблем с антидопинговыми службами. Из всего массива проб, сданных российскими футболистами в данный период, а их было более 2500, только одна содержала запрещенные субстанции. Я имею в виду 39-летнего Ивана Ершова из футбольного клуба “Псков-747”, в пробе которого были обнаружены мельдоний и триметазидин», — цитирует Моденова ТАСС.
Функционер отмечал, что Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла нарушений антидопинговых правил в российском футболе.
А что касается ситуации с Ершовым, то ему, видимо, в скором времени придется объявить о завершении карьеры, ибо вряд ли он сможет вернуться на поле в 43 года.
Алексей Дубровин