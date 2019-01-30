Павлюченко заявил, что не имеет контракта с ФК «Арарат»
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко не имеет официальных договоренностей с московским футбольным клубом «Арарат». Об этом он сообщил ТАСС.
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко не имеет официальных договоренностей с московским футбольным клубом «Арарат». Об этом он сообщил ТАСС.
В среду в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что 37-летний игрок заявлен в стартовый состав «Арарата» на контрольный матч против московского «Экспресса».
«Нельзя говорить о
Павлюченко стал игроком «Арарата» в мае 2017 года, в ноябре того же года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Позднее нападающий заявил о намерении завершить профессиональную карьеру. В августе 2018 года Павлюченко сообщил, что проведет четыре матча за ногинскую команду третьего дивизиона первенства России «Знамя».
Ранее форвард играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», английский «Тоттенхэм», московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань» и екатеринбургский «Урал». Павлюченко выигрывал Кубок России в составе «Спартака» (2003) и «Локомотива» (2015), трижды завоевывал серебро чемпионата России в составе «Спартака» (2005, 2006, 2007) и один раз бронзу, выступая за «Локомотив» (2014).
За сборную России он провел 51 матч, забив 21 гол. Он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.