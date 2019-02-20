Один из результативных форвардов казахстанского клуба продолжит карьеру в России

В 24 играх за синегорцев забил 16 голов и стал третьим в списке лучших бомбардиров первой лиги Казахстана, где его клуб занял первое место и этим самым напрямую вышел в КПЛ.

В межсезонье «Окжетпес» принял молодой казахстанский специалист Андрей Карпович, который в конце прошлого года тренировал «Кайрат». Этой зимой кокшетауский клуб является одним из самым активных игроков на трансферном рынке. За всеми трансферами в КПЛ можно следить по нашей «Таблице переходов».

Отметим, что 34-летний Баженов уже провел первый тренировочный сбор с «Долгопрудным», идущим на шестом месте из 13-ти в российской ПФЛ. О деталях контракта пока не сообщается.