Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Севилья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ювентус
Футбол. Еврокубки
19.02
Ливерпуль0
Бавария0
Все события
Фоторепортажи
10Велик-Ан возвращается!
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
15:43 (мск), источник: Vesti.kz

Один из результативных форвардов казахстанского клуба продолжит карьеру в России

Отыгравший прошлый сезон за «Окжетпес» Никита Баженов вернулся в клуб российской ПФЛ «Долгопрудный», откуда и переходил в стан кокшетауской команды, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В 24 играх за синегорцев забил 16 голов и стал третьим в списке лучших бомбардиров первой лиги Казахстана, где его клуб занял первое место и этим самым напрямую вышел в КПЛ.

В межсезонье «Окжетпес» принял молодой казахстанский специалист Андрей Карпович, который в конце прошлого года тренировал «Кайрат». Этой зимой кокшетауский клуб является одним из самым активных игроков на трансферном рынке. За всеми трансферами в КПЛ можно следить по нашей «Таблице переходов».

Отметим, что 34-летний Баженов уже провел первый тренировочный сбор с «Долгопрудным», идущим на шестом месте из 13-ти в российской ПФЛ. О деталях контракта пока не сообщается.

В свое время Баженов играл за раменский «Сатурн», московский «Спартак», «Томь», а также призывался за юношеские и молодежную сборные России, а за главную сборную сыграл один товарищеский матч — 20 августа 2008 года против сборной Голландии.

Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Долгопрудный
НовостиМатчиСоставСтатистика
Обойдет ли Даллмэна, или какое достижение может превзойти лидер "Барыса" Диц
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»?
Клопп играл по чужим правилам. «Бавария» выстояла в Ливерпуле
Слуцкий может возглавить «Челси»? О чем пишут в Англии
«Он обделался». Американский тренер опозорил русскую звезду НХЛ
Россия vs Норвегия: снежные войны на ЧМ по лыжным видам спорта
Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России (фото)
Венгер провел встречу с президентом «ПСЖ»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь