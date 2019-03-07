«Сатурн» ушел с поля в знак протеста: подробности скандала
Рассказываем о скандальной ситуации, случившейся в матче клубов второго дивизиона «Сатурн» — «Зоркий».
Рассказываем о скандальной ситуации, случившейся в матче клубов второго дивизиона «Сатурн» — «Зоркий».
Игра «Сатурна» и «Зоркого», выступающих в группе «Центр» ПФЛ, стала финалом впервые проводившегося в столице «Кубка нации» — соревнований с участием шести клубов второго и третьего дивизионов, которые изначально должны были завершиться по окончанию кругового турнира. Однако организаторы и представители команд приняли решение о проведении стыковых игр соответственно за пятое, третье и первое место.
В первом матче в конце январе
В среду довольно спокойное течение абсолютно равной игры нарушило решение раменского арбитра Максима Перезвы, в концовке первого тайма при счете 0:0 указавшего на 11-метровую отметку. Голкипер «Сатурна» Дмитрий Романенко парировал удар с «точки» в исполнении своего бывшего одноклубника Артема Архипова, однако выполнявший функции второго помощника арбитра Максим Зобов из Луховиц дал сигнал, что вратарь до удара выдвинулся вперед с линии и, соответственно, нарушил правила. По имеющейся видеозаписи данное решение не кажется очевидным. После этого Романенко был наказан желтой карточкой, и судья показал, что пенальти нужно повторить. Это вызвало резкое недовольство футболистов «Сатурна», которые в знак протеста покинули поле.
Пауза в игре составила порядка 10 минут, и матч продолжился только после совещания представителей команд и организаторов. Вторая попытка Архипова оказалась успешной, и он открыл счет, исполнив пенальти «паненкой». Практически сразу «Зоркий» удвоил преимущество и, в конце концов, довел игру до итоговой победы со счетом 3:1. Третий мяч красногорцы также забили с 11-метровой отметки. Уже в концовке и также благодаря пенальти «Сатурн» размочил счет, избежав крупного поражения.
После игры мнением о случившемся поделился вратарь Дмитрий Романенко.
— Когда ты четыре часа едешь на финальную игру, и такие вещи происходят… Не очень красиво все это, — цитирует голкипера
— Уход с поля на несколько минут — это взрыв эмоций?
— Это именно эмоции, спровоцированные неспортивными принципами. Это ни в коем случае не упрек в адрес соперника. Однако случившееся выглядело несолидно.
— Случившееся сломало игру?
— Так и было. Пока разбирались, все остыли, и в тот момент не было никакого желания продолжать игру.
Позднее был опубликован комментарий главного тренера «Сатурна» Дмитрия Сережкина.
— Трудно комментировать решения судей, у которых есть своя трактовка каждого эпизода. Иногда в одинаковых ситуациях ими принимаются разные решения, но меня, как тренера, больше волнует не пенальти, а то, что привело к его назначению. Допущенные ошибки.