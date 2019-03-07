«Сатурн» ушел с поля в знак протеста: подробности скандала

Что произошло

Игра «Сатурна» и «Зоркого», выступающих в группе «Центр» ПФЛ, стала финалом впервые проводившегося в столице «Кубка нации» — соревнований с участием шести клубов второго и третьего дивизионов, которые изначально должны были завершиться по окончанию кругового турнира. Однако организаторы и представители команд приняли решение о проведении стыковых игр соответственно за пятое, третье и первое место.

В итоге две подмосковные команды оспаривали главный приз, встретившись во второй раз за относительно короткий период времени.

В первом матче в конце январе черно-синие сумели одержать волевую победу со счетом 2:1, причем выводивший тогда «Зоркий» на поле в качестве капитана Алексей Житников на этот раз вышел на поле уже в качестве игрока «Сатурна». Ветеран вернулся в родной клуб, в котором он начинал профессиональную карьеру и дебютировал в премьер-лиге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ubsfosPb3ek?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В среду довольно спокойное течение абсолютно равной игры нарушило решение раменского арбитра Максима Перезвы, в концовке первого тайма при счете 0:0 указавшего на 11-метровую отметку. Голкипер «Сатурна» Дмитрий Романенко парировал удар с «точки» в исполнении своего бывшего одноклубника Артема Архипова, однако выполнявший функции второго помощника арбитра Максим Зобов из Луховиц дал сигнал, что вратарь до удара выдвинулся вперед с линии и, соответственно, нарушил правила. По имеющейся видеозаписи данное решение не кажется очевидным. После этого Романенко был наказан желтой карточкой, и судья показал, что пенальти нужно повторить. Это вызвало резкое недовольство футболистов «Сатурна», которые в знак протеста покинули поле.

Пауза в игре составила порядка 10 минут, и матч продолжился только после совещания представителей команд и организаторов. Вторая попытка Архипова оказалась успешной, и он открыл счет, исполнив пенальти «паненкой». Практически сразу «Зоркий» удвоил преимущество и, в конце концов, довел игру до итоговой победы со счетом 3:1. Третий мяч красногорцы также забили с 11-метровой отметки. Уже в концовке и также благодаря пенальти «Сатурн» размочил счет, избежав крупного поражения.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/8f93e25b-af7b-40b6-9470-f89d7ac79ee1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/549155" target="_blank">Футбольный клуб «Сатурн» не возродится</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Реакция «Сатурна»

После игры мнением о случившемся поделился вратарь Дмитрий Романенко.

— Когда ты четыре часа едешь на финальную игру, и такие вещи происходят… Не очень красиво все это, — цитирует голкипера пресс-служба раменского клуба. — Допускаю, что пенальти, возможно, был. Эпизод там получился очень динамичный. А вот повторный удар с 11-метровой отметки, считаю, назначен ошибочно. Правил я не нарушал. Хотя, судьям, наверное, виднее…

— Уход с поля на несколько минут — это взрыв эмоций?

— Это именно эмоции, спровоцированные неспортивными принципами. Это ни в коем случае не упрек в адрес соперника. Однако случившееся выглядело несолидно.

— Случившееся сломало игру?

— Так и было. Пока разбирались, все остыли, и в тот момент не было никакого желания продолжать игру.

Позднее был опубликован комментарий главного тренера «Сатурна» Дмитрия Сережкина.