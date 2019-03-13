ФК «Урожай» сможет вернуть название «Кубань» через два года

После банкротства «Кубани» в Краснодаре из-за долгов спортивная общественность считает созданный «Урожай» правопреемником клуба с многолетней историей.

Читайте также Суд признал ФК «Кубань» банкротом

В 2018 году власти региона говорили о необходимости присвоения клубу названия «Кубань». Эта тема активно обсуждается в кругах спортивной общественности на фоне желания возродить футбольные традиции в регионе.

«Есть запрет [на использование названия] по решению суда, он будет действовать минимум два года. <…> Время идет, наступит период, когда появится возможность вернуть название клуба», — сказал Градиленко.

На пресс-конференции в среду Градиленко сообщил, что руководство клуба не планирует закрывать музей «Кубани», который много лет работает в Краснодаре. Ведется лишь работа по оптимизации затрат клуба, в том числе связанных с размером заработных плат сотрудников и сокращением штата.

Главной задачей «Урожая» является скорейший выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ранее сообщалось, что бюджет «Урожая» на текущий сезон составляет 70 млн рублей, акционерами являются «Оптима Юг» и «Ростагро».

О банкротстве «Кубани»

Существовавший в регионе с 1928 года клуб «Кубань» не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги, в котором завершил последний сезон на девятом месте.

Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом «Кубани» (юридическое лицо — НАО «Футбольный клуб “Кубань”»).

В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании «Кубани» банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.