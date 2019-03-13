ПФЛ: Клуб «Академия им. В. Понедельника» снялся с турнира

Команда выступает в зоне «Юг». После 16 туров «Академия имени Виктора Понедельника» набрала 9 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Клуб снялся с соревнований по финансовым причинам, команде в оставшихся матчах будут засчитаны поражения со счетом 0:3», — сказал собеседник агентства.