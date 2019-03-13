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16:30 (мск), источник: Р-Спорт

ПФЛ: Клуб «Академия им. В. Понедельника» снялся с турнира

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный клуб «Академия имени Виктора Понедельника» из Ростова-на-Дону снялся с соревнований Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) по финансовым причинам, заявили РИА Новости в администрации лиги.

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Команда выступает в зоне «Юг». После 16 туров «Академия имени Виктора Понедельника» набрала 9 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Клуб снялся с соревнований по финансовым причинам, команде в оставшихся матчах будут засчитаны поражения со счетом 0:3», — сказал собеседник агентства.

«Академия имени Виктора Понедельника» дебютировала в ПФЛ в сезоне-2017/18, в котором заняла 10-е место в зоне «Юг».

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