ПФЛ: Клуб «Академия им. В. Понедельника» снялся с турнира
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный клуб «Академия имени Виктора Понедельника» из
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный клуб «Академия имени Виктора Понедельника» из
Команда выступает в зоне «Юг». После 16 туров «Академия имени Виктора Понедельника» набрала 9 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
«Клуб снялся с соревнований по финансовым причинам, команде в оставшихся матчах будут засчитаны поражения со счетом 0:3», — сказал собеседник агентства.
«Академия имени Виктора Понедельника» дебютировала в ПФЛ в сезоне-2017/18, в котором заняла 10-е место в зоне «Юг».