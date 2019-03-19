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22:56 (мск), источник: Р-Спорт

Товарищеский матч «Торпедо» со старейшим клубом мира пройдет 22 июня

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Товарищеская игра «Торпедо» со старейшим футбольным клубом мира английским «Шеффилдом» состоится 22 июня, сообщается на официальном сайте московской команды.

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Источник: Р-Спорт

Встреча пройдет на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве и будет приурочена к 95-летию автозаводской команды.

«Шеффилд» является самым старым клубом Англии: он был основан в 1857 году. В настоящее время «Шеффилд» выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии — первом восточном дивизионе северной премьер-лиги.

«Торпедо», трехкратный чемпион СССР и семикратный обладатель Кубка страны (шесть раз — в СССР, один раз — в России), в данный момент играет в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), где занимает первое место, имея в активе 43 очка после 17 матчей.

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