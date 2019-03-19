Товарищеский матч «Торпедо» со старейшим клубом мира пройдет 22 июня

Источник: Р-Спорт

Встреча пройдет на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве и будет приурочена к 95-летию автозаводской команды.

«Шеффилд» является самым старым клубом Англии: он был основан в 1857 году. В настоящее время «Шеффилд» выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии — первом восточном дивизионе северной премьер-лиги.