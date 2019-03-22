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11:39 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Урожая» получили зарплату с помощью судебных приставов

КРАСНОДАР, 22 мар — РИА Новости. Игроки и сотрудники краснодарского футбольного клуба «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов, сообщает УФССП по Краснодарскому краю.

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«Взыскана задолженность по заработной плате в размере более трех миллионов рублей. Эту внушительную сумму задолжал своим 67 сотрудникам футбольный клуб «Урожай», — сообщает ведомство. Отмечается, что судебный пристав-исполнитель предприняла целый комплекс мер, направленных на взыскание задолженности, после чего организацией была перечислена вся сумма.

«Урожай» был создан в июне 2018 года в Краснодаре, изначально позиционировал себя как преемник банкротящегося клуба «Кубань», имеющего многолетнюю историю. Сейчас «Урожай» играет во втором дивизионе (ПФЛ). После сезона-2017/18 «Кубань» не смогла пройти лицензирование РФС и в связи с финансовыми трудностями прекратила существование. Согласно данным картотеки арбитражных дел, сейчас в отношении НАО «ФК «Кубань» проходит конкурсное производство.

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