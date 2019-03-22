Футболисты «Урожая» получили зарплату с помощью судебных приставов

«Взыскана задолженность по заработной плате в размере более трех миллионов рублей. Эту внушительную сумму задолжал своим 67 сотрудникам футбольный клуб «Урожай», — сообщает ведомство. Отмечается, что судебный пристав-исполнитель предприняла целый комплекс мер, направленных на взыскание задолженности, после чего организацией была перечислена вся сумма.

«Урожай» был создан в июне 2018 года в Краснодаре, изначально позиционировал себя как преемник банкротящегося клуба «Кубань», имеющего многолетнюю историю. Сейчас «Урожай» играет во втором дивизионе (ПФЛ). После сезона-2017/18 «Кубань» не смогла пройти лицензирование РФС и в связи с финансовыми трудностями прекратила существование. Согласно данным картотеки арбитражных дел, сейчас в отношении НАО «ФК «Кубань» проходит конкурсное производство.