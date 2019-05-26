Московское «Торпедо» выиграло первенство ПФЛ в зоне «Центр»

В матче 25-го тура торпедовцы разгромили на своем поле раменский «Сатурн» со счетом 4:1 и стали недосягаемыми для конкурентов. У «Торпедо» дубль оформил Рагим Садыхов (2-я и 4-я минуты), также отличился Александр Елисеев (67), один мяч в свои ворота срезал игрок гостей Кирилл Феофилактов (32). У «Сатурна» мяч забил Дмитрий Доронин (35).