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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Торпедо» выиграло первенство ПФЛ в зоне «Центр»

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Московское «Торпедо» завоевало путевку в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), став победителем первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Центр» за тур до конца сезона.

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В матче 25-го тура торпедовцы разгромили на своем поле раменский «Сатурн» со счетом 4:1 и стали недосягаемыми для конкурентов. У «Торпедо» дубль оформил Рагим Садыхов (2-я и 4-я минуты), также отличился Александр Елисеев (67), один мяч в свои ворота срезал игрок гостей Кирилл Феофилактов (32). У «Сатурна» мяч забил Дмитрий Доронин (35).

«Торпедо» набрало 62 очка и за тур до конца первенства опережает идущий вторым саратовский «Сокол» на 7 баллов. Ранее «черно-белые» успешно прошли лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) для участия в первенстве ФНЛ, поэтому в следующем сезоне столичная команда выступит во втором по силе дивизионе российского футбола.

Торпедо М
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