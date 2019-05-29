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29 мая, источник: ТАСС

«Анжи» хочет пройти лицензирование для участия в чемпионате ПФЛ

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Махачкалинский «Анжи» намерен пройти внештатную процедуру лицензирования для заявки на чемпионат Олимп — Профессиональной футбольной лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин сообщил ТАСС, что «Анжи» отозвал апелляционную жалобу на решение РФС о невыдаче клубу лицензии для участия в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиге.

«Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию, необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон, — сказал Агарагимов. — Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась — соответственно, нам нечего было предоставить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное ее решение. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ — это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше».

«Кроме того, нам нужно подготовить дорожную карту — план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года. Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня», — добавил он.

По итогам чемпионата премьер-лиги «Анжи» занял предпоследнее место.

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