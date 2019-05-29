«Анжи» хочет пройти лицензирование для участия в чемпионате ПФЛ

«Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию, необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон, — сказал Агарагимов. — Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась — соответственно, нам нечего было предоставить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное ее решение. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ — это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше».