Минспорт Новосибирской области станет учредителем ФК «Сибирь»

Сейчас футбольный клуб является обществом с ограниченной ответственностью, министерство предоставляет ему государственную поддержку в виде субсидии. Однако, согласно законодательству, госорганы не могут выступать участниками обществ с ограниченной ответственностью, а значит — не могут принимать управленческих решений.

«Министерством инициировано создание футбольного клуба в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации, учредителем которой будет Новосибирская область в лице министерства», — сообщил министр.

Ахапов отметил, что существующая организационно-правовая форма футбольного клуба не позволяет министерству войти в состав учредителей организации, назначать руководство и принимать решения по определению вектора развития клуба. Форма НКО решит эту проблему, а также позволит создать новые рабочие места.