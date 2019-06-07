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17:12 (мск), источник: ТАСС

Минспорт Новосибирской области станет учредителем ФК «Сибирь»

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Новосибирский клуб Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сибирь» будет оформлен как некоммерческая организация, его учредителем станет Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

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Сейчас футбольный клуб является обществом с ограниченной ответственностью, министерство предоставляет ему государственную поддержку в виде субсидии. Однако, согласно законодательству, госорганы не могут выступать участниками обществ с ограниченной ответственностью, а значит — не могут принимать управленческих решений.

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«Министерством инициировано создание футбольного клуба в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации, учредителем которой будет Новосибирская область в лице министерства», — сообщил министр.

Ахапов отметил, что существующая организационно-правовая форма футбольного клуба не позволяет министерству войти в состав учредителей организации, назначать руководство и принимать решения по определению вектора развития клуба. Форма НКО решит эту проблему, а также позволит создать новые рабочие места.

«Сибирь» была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 «Сибирь» заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп-ПФЛ.

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