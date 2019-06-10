Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Австрия
Футбол. Сборные
11.06
Тринидад и Тобаго
Канада
Все события
Фоторепортажи
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
10Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
13:48 (мск), источник: ТАСС

Власти Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба на базе «Сибири»

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Решение о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб “Новосибирск”» принято на заседании правительства Новосибирской области в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Наверх

Ранее ТАСС сообщал, что «Сибирь» будет переоформлена как некоммерческая организация. Учредителем нового клуба станет Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство клуба в скором времени подаст заявку на лицензирование для участия в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Восток».

Читайте также
Минспорт Новосибирской области станет учредителем ФК «Сибирь»

По словам вице-губернатора Андрея Жукова, «Новосибирск» может сменить название до начала сезона-2020/2021.

«В текущем спортивном сезоне мы проведем общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. С учетом их мнения при необходимости произведем переименование клуба до старта сезона-2020/2021», — передает пресс-служба слова Жукова.

По его словам, причиной создания некоммерческой организации стало неэффективное управление действующего руководства «Сибири», которое привело к тому, что клуб впервые за 14 лет покинул Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Сибирь» была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 «Сибирь» заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выбыла в Олимп — ПФЛ.

Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Новый трофей Роналду: как Португалия выиграла Лигу наций
Унижение в Сент-Луисе: Кубок Стэнли уползает от Тарасенко
Чемпион мира подшутил над Головиным после разгрома Сан-Марино
«Нескончаемый позор»: Ласицкене разнесла руководство ВФЛА
ЦСКА интересуется бывшим футболистом «Арсенала»
Абсолютный чемпион по боксу перенес кровоизлияние в мозг
СМИ: Мбаппе хочет перейти в «Реал», сумма трансфера - € 230 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь