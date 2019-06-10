Власти Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба на базе «Сибири»

Ранее ТАСС сообщал, что «Сибирь» будет переоформлена как некоммерческая организация. Учредителем нового клуба станет Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство клуба в скором времени подаст заявку на лицензирование для участия в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Восток».

Читайте также Минспорт Новосибирской области станет учредителем ФК «Сибирь»

По словам вице-губернатора Андрея Жукова, «Новосибирск» может сменить название до начала сезона-2020/2021.

«В текущем спортивном сезоне мы проведем общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. С учетом их мнения при необходимости произведем переименование клуба до старта сезона-2020/2021», — передает пресс-служба слова Жукова.

По его словам, причиной создания некоммерческой организации стало неэффективное управление действующего руководства «Сибири», которое привело к тому, что клуб впервые за 14 лет покинул Футбольную национальную лигу (ФНЛ).