Новосибирские власти перераспределят в пользу нового футбольного клуба 45 млн рублей

«Несмотря на то, что календарные полгода прошло, из 250 млн рублей 45 млн остается по финансированию “Сибири”. Это та сумма, которая будет перераспределена на “Новосибирск”», — сказал Ахапов.

По словам вице-губернатора региона Андрея Жукова, такое решение принято в связи с ограничением использования бюджетных средств. В частности, «Сибирь» выбыла из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и не может рассчитывать на высокооплачиваемых футболистов. Клуб вынужден разрывать с ними контракты и платить многомиллионные компенсации, на что, по словам Жукова, у властей есть ограничения.

«Мы пока не получили обратной связи от “Сибири” о том, каким образом они будут развиваться, и отсутствие стратегии удерживает нас в части принятия решения об оказании помощи в виде субсидирования. Мы все понимаем, что субсидии Новосибирской области не должны быть использованы для накопления предыдущих долгов», — отметил Жуков.

По словам Ахапова, ежегодная субсидия в 250 млн рублей сохранится и для клуба «Новосибирск». Кроме того, власти региона ведут переговоры с частными инвесторами, которые могут стать спонсорами клуба. По словам генерального директора «Новосибирска» Анны Барановой, согласно программе развития клуба, к 2026 году предполагается, что большую часть финансирования будут обеспечивать внебюджетные источники. «Дополнительного увеличения из регионального бюджета не планируется», — уточнила она.