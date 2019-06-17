Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
12Символическая сборная евросезона
15:44 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские власти перераспределят в пользу нового футбольного клуба 45 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области перераспределят 45 млн рублей субсидий, предполагавшихся для футбольного клуба «Сибирь», в пользу недавно созданного клуба «Новосибирск». Об этом сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Наверх

«Несмотря на то, что календарные полгода прошло, из 250 млн рублей 45 млн остается по финансированию “Сибири”. Это та сумма, которая будет перераспределена на “Новосибирск”», — сказал Ахапов.

Читайте также
Гендиректор «Сибири»: История клуба закончена, о долгах говорить не хотели бы

По словам вице-губернатора региона Андрея Жукова, такое решение принято в связи с ограничением использования бюджетных средств. В частности, «Сибирь» выбыла из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и не может рассчитывать на высокооплачиваемых футболистов. Клуб вынужден разрывать с ними контракты и платить многомиллионные компенсации, на что, по словам Жукова, у властей есть ограничения.

«Мы пока не получили обратной связи от “Сибири” о том, каким образом они будут развиваться, и отсутствие стратегии удерживает нас в части принятия решения об оказании помощи в виде субсидирования. Мы все понимаем, что субсидии Новосибирской области не должны быть использованы для накопления предыдущих долгов», — отметил Жуков.

По словам Ахапова, ежегодная субсидия в 250 млн рублей сохранится и для клуба «Новосибирск». Кроме того, власти региона ведут переговоры с частными инвесторами, которые могут стать спонсорами клуба. По словам генерального директора «Новосибирска» Анны Барановой, согласно программе развития клуба, к 2026 году предполагается, что большую часть финансирования будут обеспечивать внебюджетные источники. «Дополнительного увеличения из регионального бюджета не планируется», — уточнила она.

Ранее ТАСС сообщал, что в Новосибирске будет создана некоммерческая организация «Футбольный клуб “Новосибирск”». Учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство клуба в скором времени подаст заявку на лицензирование для участия в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Восток».

Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
В Овечкина не верят, «Тампа» — главный фаворит сезона НХЛ
«Список на выход» московского «Спартака»: кто в него входит?
«Арсенал» попал в еврокубки, но потеряет почти всех лидеров
Марадона — игрокам Аргентины: Вы оскорбляете свои футболки
Объявлен лучший футболист «Зенита» по версии болельщиков
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Сборная России проведет матч отбора ЧЕ с Шотландией в «Лужниках»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь