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14:04 (мск), источник: NewsKo

ФК «Звезда» стал самостоятельным футбольным клубом

С 14 июня ФК «Звезда» официально называется Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб “Звезда” Пермь». То есть клуб вышел из состава Центра спортивной подготовки Пермского края.

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В административном штабе также произошли изменения — начальник команды
Валерий Волошин параллельно назначен директором клуба.

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Напомним, «Звезда» с нового сезона снимается с полного бюджетирования со стороны региона (ежегодно клубу выделялось 45 млн руб.) и, как и любой другой местный профессиональный спортивный клуб, будет финансироваться по схеме 50 на 50, где половина денег — бюджетные, вторая половина — привлечённые самостоятельно.

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