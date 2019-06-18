ФК «Звезда» стал самостоятельным футбольным клубом

Напомним, «Звезда» с нового сезона снимается с полного бюджетирования со стороны региона (ежегодно клубу выделялось 45 млн руб.) и, как и любой другой местный профессиональный спортивный клуб, будет финансироваться по схеме 50 на 50, где половина денег — бюджетные, вторая половина — привлечённые самостоятельно.