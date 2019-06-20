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19:20 (мск), источник: ТАСС

Власти Дагестана не примут участия в финансировании ФК «Анжи»

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Власти Дагестана не будут участвовать в финансировании футбольного клуба «Анжи» в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор махачкалинцев Абсалутдин Агарагимов.

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Источник: Reuters

На протяжении всего сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы, гендиректор и главный тренер «Анжи» Магомед Адиев по ходу чемпионата сообщали, что клуб неоднократно обращался к властям Дагестана за материальной помощью, но ее не получили.

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В завершившемся 26 мая чемпионате России «Анжи» занял 15-е место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. «Анжи» рассчитывает получить лицензию для участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), решение должно быть принято 26 июня.

«Бюджет составляет 22 млн рублей, этой суммы достаточно для того, чтобы выступать во втором дивизионе, — сказал Агарагимов. — Общая сумма задолженностей перед футболистами — около 100 млн рублей. Будем постепенно гасить, может быть, в течение года закончим. У нас есть гарантии от спонсоров, это не власти Дагестана, а частные компании».

Лучшими результатами клуба являются третье место в чемпионате России сезона-2012/13 и выход в финал Кубка России (2001, 2013). «Анжи» дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2013, 2014).

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