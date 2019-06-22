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13:39 (мск), источник: ТАСС

Клуб ПФЛ «Сахалин» лишен трех очков в сезоне-2018/19 за долги перед игроками

ТАСС, 22 июня. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение снять с южно-сахалинского клуба «Сахалин», выступавшего в прошедшем сезоне в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), три очка за невыплату задолженностей игрокам. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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«Сахалин» по итогам сезона занял первое место в зоне «Восток», набрав 47 очков и опередив омский «Иртыш» на два очка. Таким образом, «Сахалин» с 44 очками опустился на второе место. Сахалинский клуб ранее отказался от участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне, благодаря чему калининградская «Балтика», занявшая 16-е место, сохранила прописку в ФНЛ.

Также трех очков за долги перед игроками лишился саранский клуб ФНЛ «Мордовия», который по итогам сезона набрал 47 очков и заняла 12-е место. После применения санкций у саранской команды стало 44 очка, она опустилась на 14-е место.

Сахалин Ю-С
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