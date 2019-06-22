Клуб ПФЛ «Сахалин» лишен трех очков в сезоне-2018/19 за долги перед игроками

«Сахалин» по итогам сезона занял первое место в зоне «Восток», набрав 47 очков и опередив омский «Иртыш» на два очка. Таким образом, «Сахалин» с 44 очками опустился на второе место. Сахалинский клуб ранее отказался от участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне, благодаря чему калининградская «Балтика», занявшая 16-е место, сохранила прописку в ФНЛ.