Клуб ПФЛ «Сахалин» лишен трех очков в сезоне-2018/19 за долги перед игроками
ТАСС, 22 июня. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение снять с
ТАСС, 22 июня. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение снять с
«Сахалин» по итогам сезона занял первое место в зоне «Восток», набрав 47 очков и опередив омский «Иртыш» на два очка. Таким образом, «Сахалин» с 44 очками опустился на второе место. Сахалинский клуб ранее отказался от участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне, благодаря чему калининградская «Балтика», занявшая 16-е место, сохранила прописку в ФНЛ.
Также трех очков за долги перед игроками лишился саранский клуб ФНЛ «Мордовия», который по итогам сезона набрал 47 очков и заняла 12-е место. После применения санкций у саранской команды стало 44 очка, она опустилась на 14-е место.