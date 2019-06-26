Дюков: РФС нужно создать подразделение для расследования договорных матчей

Источник: РИА "Новости"

7 июня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запретил генеральному директору клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Урожай» Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. 13 мая после встречи «Чайки» и «Черноморца» (3:1) Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета «Спорт день за днем» сообщила со ссылкой на источник, что «Урожай» финансово мотивировал игроков «Черноморца», чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители «Чайки» «перебили» сумму «Урожая», подкупив несколько игроков «Черноморца».

Также на три года были отстранены игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин, а главный тренер команды Хазрет Дышеков — на один.

«Решения были вынесены, вы их знаете, — сказал Дюков. — Что касается расследования, то оно продолжается, как нами, так и правоохранительными органами. Возможно, за спортивными санкциями, которые уже были вынесены, последуют новые. Но надо дождаться окончания расследования, пока это все абстрактные обсуждения».