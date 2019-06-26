Дюков: РФС нужно создать подразделение для расследования договорных матчей
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо создать подразделение, которое будет заниматься расследованием договорных матчей. Об этом на
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо создать подразделение, которое будет заниматься расследованием договорных матчей. Об этом на
7 июня
Также на три года были отстранены игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин, а главный тренер команды Хазрет Дышеков — на один.
«Решения были вынесены, вы их знаете, — сказал Дюков. — Что касается расследования, то оно продолжается, как нами, так и правоохранительными органами. Возможно, за спортивными санкциями, которые уже были вынесены, последуют новые. Но надо дождаться окончания расследования, пока это все абстрактные обсуждения».
«У нас есть идея создать подразделение в РФС, которое будет заниматься расследованием подобного рода случаев, — отметил президент РФС. — У нас будут сотрудники, чьей задачей будет выполнять контроль и проводить расследования. Необходимость в создании данного подразделения есть».