«Анжи» получил лицензию РФС на выступление в ПФЛ в сезоне-2019/20

«Да, “Анжи” получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с определенными условиями. Не сказать, что все у клуба в порядке, но есть лицензия и возможность продолжить свое существование при решении определенных обязательств», — заявил Летин.

На протяжении сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы, главный тренер «Анжи» Магомед Адиев по ходу чемпионата сообщал, что клуб неоднократно обращался к властям Дагестана за материальной помощью, но ее не получил. По итогам сезона «Анжи» занял 15-е место, набрав 21 очко, и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. После этого махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ. 20 июня состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором обсуждалась возможность получения клубом из Махачкалы разрешения на выступление в первенстве Олимп-ПФЛ.