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19:56 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» получил лицензию РФС на выступление в ПФЛ в сезоне-2019/20

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС), которая позволяет участвовать в первенстве Олимп-Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Да, “Анжи” получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с определенными условиями. Не сказать, что все у клуба в порядке, но есть лицензия и возможность продолжить свое существование при решении определенных обязательств», — заявил Летин.

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На протяжении сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы, главный тренер «Анжи» Магомед Адиев по ходу чемпионата сообщал, что клуб неоднократно обращался к властям Дагестана за материальной помощью, но ее не получил. По итогам сезона «Анжи» занял 15-е место, набрав 21 очко, и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. После этого махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ. 20 июня состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором обсуждалась возможность получения клубом из Махачкалы разрешения на выступление в первенстве Олимп-ПФЛ.

В среду прошло заседание исполкома РФС, на котором было принято решение относительно выдачи лицензий клубам на дальнейшее выступление в турнирах под эгидой РФС. Ранее «Анжи» отозвал апелляционную жалобу на решение РФС о невыдаче лицензии на выступление в ФНЛ.

«Анжи» является бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/13 и двукратным финалистом Кубка страны (2001, 2013). Клуб из столицы Дагестана дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2012/13, 2013/14).

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