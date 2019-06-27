РФС заявил об отсутствии претензий к созданию ФК «Новосибирск»

Источник: Сиб.фм

ФК «Новосибирск» по всем признакам является новым клубом и не может быть двойником ФК «Сибирь». Такой комментарий дал советник президента Российского футбольного союза Денис Рогачёв на заявление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о том, что основанный в 2019 году новый футбольный клуб практически не будет отличаться от вылетевшей из ФНЛ «Сибири».

«В РФС есть два положения для таких ситуаций. В первом случае клуб желает законно сменить своё юридическое лицо, став преемником предыдущей команды с сохранением всех спортивных результатов. Здесь мы строго отслеживаем отсутствие долгов в клубе», — приводит слова Дениса Рогачёва «РИА Новости».

Второе положение направлено на предотвращение появлений так называемых клубов-двойников для ухода от уплаты долгов. Напомним, ФК «Сибирь» задолжал порядка 130 миллионов рублей.

«У РФС есть три условия: новый клуб имеет название тождественное или схожее с предшественником, у него тот же учредитель, что и у старой команды, или руководитель, перешедший из прекратившего существование клуба-должника», — разъяснил Денис Рогачёв.

ФК «Новосибирск» не подпадает под эти критерии, поэтому его нельзя считать двойником «Сибири», сделал однозначный вывод советник президента РФС. Также он добавил, что ФК «Новосибирск» уже представил в РФС план по своему развитию, включая академию.

«Имя города ФК “Новосибирск” получил потому, что название “Сибирь”» на момент регистрации было занято действующим футбольным клубом. В следующем году мы проведём среди новосибирских болельщиков голосование для выбора названия команды. Если они захотят, клуб переименуют до сезона 2021−2022 годов, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.