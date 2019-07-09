«Бенфика» интересуется полузащитником «Рязани» Сентюриным
Как стало известно «Чемпионату» полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным интересуется лиссабонская «Бенфика».
Как стало известно «Чемпионату» полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным интересуется лиссабонская «Бенфика».
Португальский клуб заинтересован в футболисте, рассматривая его для начала в команду «Бенфика Б». На футболиста также претендует ряд клубов Российской
В декабре прошлого года Сентюрин находился на просмотре в сербской «Црвене Звезде».
17-летний Сентюрин является воспитанником рязанского футбола. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах Второго дивизиона (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с рязанским клубом действителен до лета 2020 года.