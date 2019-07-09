«Бенфика» интересуется полузащитником «Рязани» Сентюриным

Португальский клуб заинтересован в футболисте, рассматривая его для начала в команду «Бенфика Б». На футболиста также претендует ряд клубов Российской Премьер-Лиги в виду нового лимита на легионеров.

В декабре прошлого года Сентюрин находился на просмотре в сербской «Црвене Звезде».