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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бенфика» интересуется полузащитником «Рязани» Сентюриным

Как стало известно «Чемпионату» полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным интересуется лиссабонская «Бенфика».

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Португальский клуб заинтересован в футболисте, рассматривая его для начала в команду «Бенфика Б». На футболиста также претендует ряд клубов Российской Премьер-Лиги в виду нового лимита на легионеров.

В декабре прошлого года Сентюрин находился на просмотре в сербской «Црвене Звезде».

17-летний Сентюрин является воспитанником рязанского футбола. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах Второго дивизиона (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с рязанским клубом действителен до лета 2020 года.

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