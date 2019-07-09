Во Владикавказе представлена «Алания». Тренером команды будет Спартак Гогниев

Источник: РИА "Новости"

«Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он — единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им.

Данил профессионально подходит к делу и прекрасно понимает, как должен функционировать профессиональный футбольный клуб. Будет чёткое разграничение полномочий: спортивная часть, административная, финансовая. Бюджет? Он достаточен, чтобы бороться за самые высокие места в лиге. Это умеренные финансы.