Во Владикавказе представлена «Алания». Тренером команды будет Спартак Гогниев

«Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он — единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им.
Данил профессионально подходит к делу и прекрасно понимает, как должен функционировать профессиональный футбольный клуб. Будет чёткое разграничение полномочий: спортивная часть, административная, финансовая. Бюджет? Он достаточен, чтобы бороться за самые высокие места в лиге. Это умеренные финансы.
С этого сезона новая команда будет выступать в ПФЛ. Основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», перешли в «Аланию». Также у нас будет усиление. Главным тренером команды станет Спартак Гогниев", — приводит слова Габулова пресс-служба Министерства спорта «РСО-Алания».