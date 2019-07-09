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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Во Владикавказе представлена «Алания». Тренером команды будет Спартак Гогниев

Во Владикавказе состоялась презентация нового футбольного клуба под названием «Алания Владикавказ». Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов сообщил, что главным тренером клуба назначен Спартак Гогниев.

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Источник: РИА "Новости"

«Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он — единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им.

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Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?

Данил профессионально подходит к делу и прекрасно понимает, как должен функционировать профессиональный футбольный клуб. Будет чёткое разграничение полномочий: спортивная часть, административная, финансовая. Бюджет? Он достаточен, чтобы бороться за самые высокие места в лиге. Это умеренные финансы.

С этого сезона новая команда будет выступать в ПФЛ. Основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», перешли в «Аланию». Также у нас будет усиление. Главным тренером команды станет Спартак Гогниев", — приводит слова Габулова пресс-служба Министерства спорта «РСО-Алания».

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