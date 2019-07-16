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16 июля, источник: Спорт-Экспресс

Заболотный отдал голевую передачу за «Зенит-2» в матче против «Мурома»

28-летний нападающий «Зенита» Антон Заболотный отдал результативную передачу в составе «Зенит-2» в матче 1-го тура Олимп-ПФЛ против «Мурома», сообщается в Twitter питерского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой петербуржцев — 2:0. Счет был открыт после автогола игрока «Мурома» Кирилла Макеева, еще один мяч забил Сергей Шалин с передачи Заболотного.

В числе возможных вариантов, куда Заболотный может отправиться в аренду — «Уфа» и «Сочи».

В прошлом сезоне Заболотный провел в составе петербуржцев 30 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

1-й тур

«Муром» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1).

Голы: Шалин, 16 — в свои ворота (0:1). Макеев, 87 (0:2).

Судья: Вертков (Москва).

16 июля. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».

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