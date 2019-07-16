Заболотный отдал голевую передачу за «Зенит-2» в матче против «Мурома»
28-летний нападающий «Зенита» Антон Заболотный отдал результативную передачу в составе «Зенит-2» в матче 1-го тура
28-летний нападающий «Зенита» Антон Заболотный отдал результативную передачу в составе «Зенит-2» в матче 1-го тура
Встреча завершилась победой петербуржцев — 2:0. Счет был открыт после автогола игрока «Мурома» Кирилла Макеева, еще один мяч забил Сергей Шалин с передачи Заболотного.
В числе возможных вариантов, куда Заболотный может отправиться в аренду — «Уфа» и «Сочи».
В прошлом сезоне Заболотный провел в составе петербуржцев 30 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.
Олимп — ПФЛ
Группа «Запад»
1-й тур
«Муром» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1).
Голы: Шалин, 16 — в свои ворота (0:1). Макеев, 87 (0:2).
Судья: Вертков (Москва).
16 июля. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».