Заболотный отдал голевую передачу за «Зенит-2» в матче против «Мурома»

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой петербуржцев — 2:0. Счет был открыт после автогола игрока «Мурома» Кирилла Макеева, еще один мяч забил Сергей Шалин с передачи Заболотного.

В числе возможных вариантов, куда Заболотный может отправиться в аренду — «Уфа» и «Сочи».

В прошлом сезоне Заболотный провел в составе петербуржцев 30 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

1-й тур

«Муром» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1).

Голы: Шалин, 16 — в свои ворота (0:1). Макеев, 87 (0:2).

Судья: Вертков (Москва).