На первый матч «Алании» в ПФЛ пришли 15 тысяч зрителей. Теперь Габулов хочет расширить стадион
И объясняет Sport24, как это возможно.
И объясняет Sport24, как это возможно.
«В 2012 году “Алании” выделили 40 миллионов долларов, а в 2014-м зафиксировали долги — свыше 2,5 миллиарда рублей», — в фильме Евгения Савина на
Клуб умер в 2016 году, три сезона в ПФЛ ее заменял владикавказский «Спартак». Теперь в Осетии две профессиональные команды — «Алания» вернулась, клуб стал полностью частным, а президентом назначили Владимира Габулова.
Посмотреть на возрождение «Алании» в матче с махачкалинским «Легион-Динамо» (0:1) собрались больше 15 тысяч болельщиков. Клуб явно не рассчитывал на такой ажиотаж, запустив акцию: первым 200 болельщиков, которые приехали на стадион в атрибутике, дарили билеты бесплатно. В итоге пришлось даже открыть восточную трибуну, которая была закрыта в течение последних 6 лет.
15 тысяч фанатов — почти максимум стадиона «Спартак» во Владикавказе. Всего арена вмещает чуть больше 32 тысяч, но северная и южная трибуна до реконструкции точно не откроются — они в аварийном состоянии.
Для ПФЛ такие цифры — абсолютный рекорд посещаемости. Даже в
Во Владикавказе на футбол ходят и селебрити. Рэпер Эндшпиль (настоящее имя — Сослан Бурнацев) родом из Северной Осетии и даже занимался футболом в «Алании».
Корреспондент Sport24 Данила Игнатов поговорил о рекордной посещаемости «Алании» с президентом клуба Владимиром Габуловым.
— 15 тысяч фанатов на матче ПФЛ — как вам это удалось?
— Футбольный болельщик в нашей Осетии действительно соскучился. Он заждался «Алании», хочет, чтобы его команда играла хорошо, побеждала, верит в нас. Вчерашняя посещаемость — еще одно тому подтверждение. Я воспринимаю это как большой аванс для команды, клуба и всех нас, кто занимается управлением «Алании». Очень порадовало, что на трибунах было безумное количество детей разного возраста: от подростков до малышей.
— На игру с «Легионом» впервые за 6 лет открылась восточная трибуна. Так будет всегда?
— До начала матча мы не могли представить, сколько зрителей он соберет. Последние 6 лет на «Спартак» приходило от 500 до 4 тысяч зрителей максимум. Поэтому открытие восточной трибуны — необходимая мера. Был огромный поток болельщиков, нам нужно было разместить всех. Мы согласовали все наши действия с МВД, предусмотрели разное развитие событий, подготовили восточную трибуну, проходы. В дальнейшем тоже будем отталкиваться от правил безопасности.
— За два тура ФНЛ ни один матч не собрал больше 12 тысяч. Приятно, что обогнали лигу выше?
— Конечно. Но теперь при реконструкции стадиона «Спартак» вместимость стадиона нужно сильно увеличивать. Если к нам на матч ПФЛ приходит 15 тысяч, то чего ожидать от дивизионов выше!
— Обидно проигрывать в таком матче 0:1 — что скажете об игре?
— Несмотря на поражение, трибуны провожали команду аплодисментами и криками: «Молодцы!» Это очень важно — еще одно доказательство, что футбол в Осетии будет жить.
Было бы хорошо сосредоточиться только на футболе и посещаемости. Но я считаю, что вчерашний праздник футбола во Владикавказе был испорчен действиями бригады арбитров. Спустя сутки после матча могу с уверенностью сказать, что судьи совершили ряд ошибок, повлиявших на его исход — это два удаления и отмена чистого гола «Алании».
Мы не собираемся оставлять это без внимания и подадим жалобу в судейский комитет. Повторюсь: 15 тысяч осетинских болельщиков пришли на праздник, а действия арбитров его испортили.