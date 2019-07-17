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19:42 (мск), источник: Sport24

На первый матч «Алании» в ПФЛ пришли 15 тысяч зрителей. Теперь Габулов хочет расширить стадион

И объясняет Sport24, как это возможно.

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Источник: instagram.com/fc_alania

«В 2012 году “Алании” выделили 40 миллионов долларов, а в 2014-м зафиксировали долги — свыше 2,5 миллиарда рублей», — в фильме Евгения Савина на YouTube-канале «КраСава» глава профсоюза футболистов Александр Зотов вспоминал, как погибала «Алания».

Клуб умер в 2016 году, три сезона в ПФЛ ее заменял владикавказский «Спартак». Теперь в Осетии две профессиональные команды — «Алания» вернулась, клуб стал полностью частным, а президентом назначили Владимира Габулова.

Посмотреть на возрождение «Алании» в матче с махачкалинским «Легион-Динамо» (0:1) собрались больше 15 тысяч болельщиков. Клуб явно не рассчитывал на такой ажиотаж, запустив акцию: первым 200 болельщиков, которые приехали на стадион в атрибутике, дарили билеты бесплатно. В итоге пришлось даже открыть восточную трибуну, которая была закрыта в течение последних 6 лет.

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15 тысяч фанатов — почти максимум стадиона «Спартак» во Владикавказе. Всего арена вмещает чуть больше 32 тысяч, но северная и южная трибуна до реконструкции точно не откроются — они в аварийном состоянии.

Для ПФЛ такие цифры — абсолютный рекорд посещаемости. Даже в Премьер-лиге в Ростове, Екатеринбурге и Туле собралось меньше — около 14 тысяч зрителей. А на матч «Локо» и «Рубина» в понедельник пришли всего 10 732 человека. За два тура ФНЛ ни один матч не собрал больше 12 тысяч, хотя в лиге осталось три арены ЧМ-2018.

Источник: instagram.com/_gabola

Во Владикавказе на футбол ходят и селебрити. Рэпер Эндшпиль (настоящее имя — Сослан Бурнацев) родом из Северной Осетии и даже занимался футболом в «Алании».

Корреспондент Sport24 Данила Игнатов поговорил о рекордной посещаемости «Алании» с президентом клуба Владимиром Габуловым.

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— 15 тысяч фанатов на матче ПФЛ — как вам это удалось?

— Футбольный болельщик в нашей Осетии действительно соскучился. Он заждался «Алании», хочет, чтобы его команда играла хорошо, побеждала, верит в нас. Вчерашняя посещаемость — еще одно тому подтверждение. Я воспринимаю это как большой аванс для команды, клуба и всех нас, кто занимается управлением «Алании». Очень порадовало, что на трибунах было безумное количество детей разного возраста: от подростков до малышей.

Источник: instagram.com/fc_alania

— На игру с «Легионом» впервые за 6 лет открылась восточная трибуна. Так будет всегда?

— До начала матча мы не могли представить, сколько зрителей он соберет. Последние 6 лет на «Спартак» приходило от 500 до 4 тысяч зрителей максимум. Поэтому открытие восточной трибуны — необходимая мера. Был огромный поток болельщиков, нам нужно было разместить всех. Мы согласовали все наши действия с МВД, предусмотрели разное развитие событий, подготовили восточную трибуну, проходы. В дальнейшем тоже будем отталкиваться от правил безопасности.

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— За два тура ФНЛ ни один матч не собрал больше 12 тысяч. Приятно, что обогнали лигу выше?

— Конечно. Но теперь при реконструкции стадиона «Спартак» вместимость стадиона нужно сильно увеличивать. Если к нам на матч ПФЛ приходит 15 тысяч, то чего ожидать от дивизионов выше!

— Обидно проигрывать в таком матче 0:1 — что скажете об игре?

— Несмотря на поражение, трибуны провожали команду аплодисментами и криками: «Молодцы!» Это очень важно — еще одно доказательство, что футбол в Осетии будет жить.

Источник: instagram.com/chekhodarov

Было бы хорошо сосредоточиться только на футболе и посещаемости. Но я считаю, что вчерашний праздник футбола во Владикавказе был испорчен действиями бригады арбитров. Спустя сутки после матча могу с уверенностью сказать, что судьи совершили ряд ошибок, повлиявших на его исход — это два удаления и отмена чистого гола «Алании».

Мы не собираемся оставлять это без внимания и подадим жалобу в судейский комитет. Повторюсь: 15 тысяч осетинских болельщиков пришли на праздник, а действия арбитров его испортили.

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