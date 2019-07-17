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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским «Араратом» и раменским «Сатурном».

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При счете 6:2 в пользу столичной команды главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей. В этот момент на поле появился болельщик, который пнул мяч в сторону судьи, а потом пытался предъявить ему претензии. Стюарды быстро оттеснили нарушителя порядка, обезопасив арбитра.

Во время загрузки произошла ошибка.

В оставшееся время «Арарат» забил еще дважды.

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