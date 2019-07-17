В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским «Араратом» и раменским «Сатурном».
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским «Араратом» и раменским «Сатурном».
При счете 6:2 в пользу столичной команды главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей. В этот момент на поле появился болельщик, который пнул мяч в сторону судьи, а потом пытался предъявить ему претензии. Стюарды быстро оттеснили нарушителя порядка, обезопасив арбитра.
В оставшееся время «Арарат» забил еще дважды.