В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью

При счете 6:2 в пользу столичной команды главный арбитр назначил пенальти в ворота гостей. В этот момент на поле появился болельщик, который пнул мяч в сторону судьи, а потом пытался предъявить ему претензии. Стюарды быстро оттеснили нарушителя порядка, обезопасив арбитра.