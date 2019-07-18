Рэпер Баста хочет возродить футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону

Источник: Sport24

«Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно.

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В прошлом году Василий оказывал материальную помощь клубу из собственных средств, но эта мера была скорее реанимационной и позволила клубу погасить задолженность, но не является достаточной для установления устойчивой финансовой ситуации в клубе, — приводит РБК-Спорт слова представителя пресс-служба артиста.