Рэпер Баста хочет возродить футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
РФШ
Олимпия Л
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Левадия
Стьярнан
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
РоПС
Абердин
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Университатя Кр
Сабаил
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер Т
Бреннбю
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Теута
Вентспилс
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ФК Македония
Алашкерт
03
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Кайрат
Широки Бриег
00
Футбол. Еврокубки
19:30
Левски
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо Мн
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Академия Пандев
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Сперанца Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
20:00
Краковия
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Корк Сити
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:00
Кукеши
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Зета
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:30
Витебск
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:30
Шкупи
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:45
Баллимена Юнайтед
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
21:45
Раднички Н
Флора
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Тр
Радник Б
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Транс
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Бранн
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Европа
Футбол. Еврокубки
22:00
КР Рейкьявик
Мольде
Футбол. Еврокубки
15:00
Тобол Кс
Женесс Эш
11
Все события
Фоторепортажи
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
17:38 (мск), источник: Sport24

Рэпер Баста хочет возродить футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону

Известный рэпер Баста, являющийся уроженцем Ростова-на-Дону, собирается поучаствовать в возрождении футбольной команды СКА из родного города. По некоторым данным, Василий Вакуленко возглавил проект по возвращению клуба в большой футбол и уже нашел инвесторов, однако представители артиста пока не раскрывают всех подробностей этой затеи.

Наверх
Источник: Sport24

«Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно.

Читайте также
На домашних матчах «Лос-Анджелеса» будет играть песня Басты

В прошлом году Василий оказывал материальную помощь клубу из собственных средств, но эта мера была скорее реанимационной и позволила клубу погасить задолженность, но не является достаточной для установления устойчивой финансовой ситуации в клубе, — приводит РБК-Спорт слова представителя пресс-служба артиста.

СКА в настоящее время выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ — третьего по силе дивизиона России. В начале недели стало известно, что спортивным директором клуба назначен известный футбольный функционер Виктор Панченко, до этого работавший в селекционных отделах ЦСКА, «Динамо», «Химок» и «Локомотива». Другая команда из Ростова-на-Дону — «Ростов» — выступает в Премьер-лиге.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Скандальное шоу со Смоловым: он крошит морковь в рот Бузовой и тратит 400 тысяч за секунду
«Русских не победить!» Флэшмоб в инстаграме Леди Гаги в защиту Ирины Шейк оценила даже Гамова
Впервые за 18 лет АПЛ тратит меньше, чем клубы Испании и Италии
«Краснодар» стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ
Полузащитник «Ростова» подписал контракт со «Спартаком»
15-летняя фигуристка рассказала о конфликте с Плющенко
Football Italia: «ПСЖ» может обменять Неймара на Дибалу
Бюджет «Анжи» на сезон составит более 20 миллионов рублей
Де Лигт объяснил, почему выбрал «Ювентус», а не «Барселону»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь