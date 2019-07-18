Рэпер Баста хочет возродить футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону
Известный рэпер Баста, являющийся уроженцем
Известный рэпер Баста, являющийся уроженцем
«Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и их возвращении в большую игру, но о
В прошлом году Василий оказывал материальную помощь клубу из собственных средств, но эта мера была скорее реанимационной и позволила клубу погасить задолженность, но не является достаточной для установления устойчивой финансовой ситуации в клубе, — приводит
СКА в настоящее время выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ — третьего по силе дивизиона России. В начале недели стало известно, что спортивным директором клуба назначен известный футбольный функционер Виктор Панченко, до этого работавший в селекционных отделах ЦСКА, «Динамо», «Химок» и «Локомотива». Другая команда из