Бюджет «Анжи» на сезон-2019/20 составит 22 млн рублей

«Бюджет у нас 22 млн рублей, сформирован он за счет средств президента клуба (Осман Кадиев — прим. ТАСС). Других спонсоров на сегодняшний день у нас нет», — рассказал собеседник агентства.
Расулов также отметил, что команда начала сезон неплохо, сыграв на выезде вничью со «Спартаком-Нальчик».
Ожидание от сезона одно — прибавлять от игры к игре, стараться побеждать в каждом матче. А по прошествии десяти туров мы посмотрим, где находимся и скорректируем задачу на сезон, исходя из текущего положения.
По словам Расулова, состав команды практически полностью составлен из молодых игроков. Кроме того, по его словам, добавились спортсмены из академии клуба. «Костяк — игроки 2000 года рождения. Заявлять новых игроков мы не можем из-за запрета на регистрацию, так что выступать будет наша молодежь», — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что «Анжи» прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС), которая позволяет участвовать в ПФЛ в сезоне-2019/20.
На протяжении сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы, главный тренер «Анжи» Магомед Адиев по ходу чемпионата сообщал, что клуб неоднократно обращался к властям Дагестана за материальной помощью, но ее не получил. По итогам сезона «Анжи» занял 15-е место, набрав 21 очко, и выбыл в Футбольную национальную лигу, но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. После этого махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ. 20 июня состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором обсуждалась возможность получения клубом из Махачкалы разрешения на выступление в следующем первенстве Олимп-ПФЛ.
«Анжи» является бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/13 и двукратным финалистом Кубка России (2001, 2013). Клуб из столицы Дагестана дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2012/13, 2013/14).