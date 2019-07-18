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18:35 (мск), источник: ТАСС

Бюджет «Анжи» на сезон-2019/20 составит 22 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Бюджет футбольного клуба «Анжи» из Махачкалы на сезон-2019/20 в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) составляет 22 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг рассказал представитель клуба Сергей Расулов.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Бюджет у нас 22 млн рублей, сформирован он за счет средств президента клуба (Осман Кадиев — прим. ТАСС). Других спонсоров на сегодняшний день у нас нет», — рассказал собеседник агентства.

Расулов также отметил, что команда начала сезон неплохо, сыграв на выезде вничью со «Спартаком-Нальчик».

Ожидание от сезона одно — прибавлять от игры к игре, стараться побеждать в каждом матче. А по прошествии десяти туров мы посмотрим, где находимся и скорректируем задачу на сезон, исходя из текущего положения.
Сергей Расулов

По словам Расулова, состав команды практически полностью составлен из молодых игроков. Кроме того, по его словам, добавились спортсмены из академии клуба. «Костяк — игроки 2000 года рождения. Заявлять новых игроков мы не можем из-за запрета на регистрацию, так что выступать будет наша молодежь», — пояснил собеседник агентства.

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О команде

Ранее сообщалось, что «Анжи» прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС), которая позволяет участвовать в ПФЛ в сезоне-2019/20.

На протяжении сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы, главный тренер «Анжи» Магомед Адиев по ходу чемпионата сообщал, что клуб неоднократно обращался к властям Дагестана за материальной помощью, но ее не получил. По итогам сезона «Анжи» занял 15-е место, набрав 21 очко, и выбыл в Футбольную национальную лигу, но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. После этого махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ. 20 июня состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором обсуждалась возможность получения клубом из Махачкалы разрешения на выступление в следующем первенстве Олимп-ПФЛ.

«Анжи» является бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/13 и двукратным финалистом Кубка России (2001, 2013). Клуб из столицы Дагестана дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2012/13, 2013/14).

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