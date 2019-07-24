Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

При этом по поисковому запросу на сайте команду «Газмяс» обнаружить невозможно. Ресурс обновился в апреле 2019-го.

«Газмяс» — вымышленный клуб из Омска, фигурировавший в скетч-шоу «Наша Russia». Главного тренера команды играл российский комик Михаил Галустян. В одном из эпизодов снялся бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев. Скетчи, где тренер «Газмяса» кричит и издевается над своими футболистами, появлялись в первых трех сезонах проекта в период с 2006-го по 2008 год на телеканале ТНТ.