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13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Долги «Кубани» составляют более 0,5 млрд рублей

Долги НАО «Футбольный клуб «Кубань» по заработной плате в связи с увольнением работников и выплатой выходного пособия составляют около 516 млн рублей.

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Также суд указал, что «реальная ко взысканию дебиторская задолженность ФК составляет всего € 100 тыс. (не более 8 млн рублей)». Задолженность клуба «Кубань» по уплате налогов составляет около 500 млн рублей, размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд рублей.

«Очевидно, что имущества должника недостаточно не только для погашения всей кредиторской задолженности, сомнительно даже погашение в полном объёме заработной платы уволенным работникам клуба», — приводит РАПСИ материалы Арбитражного суда Краснодарского края.

Напомним, что 17 декабря 2018 года суд признал «Кубань» банкротом.

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