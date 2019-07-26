Долги «Кубани» составляют более 0,5 млрд рублей

Также суд указал, что «реальная ко взысканию дебиторская задолженность ФК составляет всего € 100 тыс. (не более 8 млн рублей)». Задолженность клуба «Кубань» по уплате налогов составляет около 500 млн рублей, размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд рублей.