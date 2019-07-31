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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент ПФЛ: Отмена матчей из-за пожаров? Будем решать в дни игр

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) в данный момент не планирует отменять матчи первенства из-за пожаров в Сибири, сообщил «СЭ» президент лиги Андрей Соколов.

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Ранее о возможной отмене игр сообщило издание «Чемпионат.com».

Турнир в зоне «Восток» ПФЛ стартует 3 августа матчем «Зенит» Иркутск — «Сахалин». 6 августа в Иркутске должна состояться игра «Зенит» — «Новосибирск». В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.

— На сегодняшний день в лиге нет никаких официальных документов, подтверждений, в том числе от команд, которые в этих регионах живут, что им не позволяет тренироваться и проводить игры сложившаяся ситуация, — сказал Соколов. — Это в регламенте есть, и такая практика выработана, что матчи могут отменяться или не проводиться при определенных обстоятельствах. Эти обстоятельства могут отсутствовать в день проведения матчей, либо могут внезапно появиться, как форс-мажорная ситуация.

Насколько это (пожары в лесах Сибири. — Прим. «СЭ») затруднит проведение матча, сложно на сегодня оценить, потому что матч будет через три дня. К тому моменту ситуация может улучшиться или ухудшиться. Все будет устанавливаться в день проведения матча.

— На данный момент эта информация неверна?

— Да. (Арман Мкртчян).

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