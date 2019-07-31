Президент ПФЛ: Отмена матчей из-за пожаров? Будем решать в дни игр

— На сегодняшний день в лиге нет никаких официальных документов, подтверждений, в том числе от команд, которые в этих регионах живут, что им не позволяет тренироваться и проводить игры сложившаяся ситуация, — сказал Соколов. — Это в регламенте есть, и такая практика выработана, что матчи могут отменяться или не проводиться при определенных обстоятельствах. Эти обстоятельства могут отсутствовать в день проведения матчей, либо могут внезапно появиться, как форс-мажорная ситуация.