МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ

Матч ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» состоялся в Песчанокопском 13 мая и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 15 мая сообщил, что «есть основания полагать», что матч мог носить неспортивный характер, в МВД было направлено заявление. Впоследствии в РФС установили факт сговора в этом матче.

По словам Волк, «в следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования» — матча между «Чайкой» и «Черноморцем».

Всего следователи МВД совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ провели более 20 обысков офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, обыски проходили в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске.

«В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба “Черноморец” будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий», — добавила Волк.