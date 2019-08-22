Источник: тренера и игроков «Черноморца» повезли к следователю в Москву

Источник: РИА "Новости"

Матч ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» состоялся в Песчанокопском 13 мая и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 15 мая сообщил, что «есть основания полагать», что матч мог носить неспортивный характер, в МВД было направлено заявление. Впоследствии в РФС установили факт сговора в этом матче.

В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат матча между «Чайкой» и «Черноморцем».

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Следователи МВД совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ провели более 20 обысков офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, обыски проходили в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске. Волк сообщала о планах ведомства пригласить нескольких игроков команды в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий.

«Вечером (в среду — ред.) в Москву повезли на общение со следователем… главного тренера и нескольких футболистов. Телефоны у них изъяли, поэтому связи с ними нет. Доехали — не доехали не знаю», — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в ФК «Черноморец».