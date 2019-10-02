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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС наказал «Тюмень» снятием 6 очков за неисполнение клубом решения CAS

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять шесть очков с «Тюмени» за неисполнение клубом решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил журналистам председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

CAS в начале года удовлетворил жалобу футболистов Марата Шайморданова, Сергея Шумейко и Никиты Фурсина к «Тюмени». В своем решении CAS указал, что клуб должен выплатить премии игрокам — по 997,5 тысячи рублей.

«Поступило заявление от футболистов Шайморданова, Фурсина и Шумейко о том, что “Тюмень” не исполняет обязательств. КДК принял решение о снятии 6 очков с команды за неисполнение решения CAS», — сказал Григорьянц.

В текущем сезоне «Тюмень» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Теперь команда после 12 матчей с 16 очками занимает 6-е место в турнирной таблице зоны «Урал-Приволжье».

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