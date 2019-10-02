РФС наказал «Тюмень» снятием 6 очков за неисполнение клубом решения CAS
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов.
CAS в начале года удовлетворил жалобу футболистов Марата Шайморданова, Сергея Шумейко и Никиты Фурсина к «Тюмени». В своем решении CAS указал, что клуб должен выплатить премии игрокам — по 997,5 тысячи рублей.
«Поступило заявление от футболистов Шайморданова, Фурсина и Шумейко о том, что “Тюмень” не исполняет обязательств. КДК принял решение о снятии 6 очков с команды за неисполнение решения CAS», — сказал Григорьянц.
В текущем сезоне «Тюмень» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Теперь команда после 12 матчей с 16 очками занимает 6-е место в турнирной таблице зоны «Урал-Приволжье».