РФС наказал «Тюмень» снятием 6 очков за неисполнение клубом решения CAS

Источник: Спорт РИА Новости

CAS в начале года удовлетворил жалобу футболистов Марата Шайморданова, Сергея Шумейко и Никиты Фурсина к «Тюмени». В своем решении CAS указал, что клуб должен выплатить премии игрокам — по 997,5 тысячи рублей.

«Поступило заявление от футболистов Шайморданова, Фурсина и Шумейко о том, что “Тюмень” не исполняет обязательств. КДК принял решение о снятии 6 очков с команды за неисполнение решения CAS», — сказал Григорьянц.