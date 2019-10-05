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4 октября, источник: Lenta.Ru

Гол вратаря на 94-й минуте принес команде победу

«Краснодар-3» обыграл «Интер» в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) со счетом 3:2 благодаря голу вратаря в добавленное время. Видео эпизода доступно в YouTube-канале краснодарского клуба.

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Встречу «быки» доигрывали в меньшинстве. Форвард команды Михаил Берснев был удален с поля. Победу «Краснодару» принес голкипер Денис Адамов. Он принял участие в розыгрыше углового и замкнул передачу партнера в штрафную площадь.

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