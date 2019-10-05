Гол вратаря на 94-й минуте принес команде победу

Встречу «быки» доигрывали в меньшинстве. Форвард команды Михаил Берснев был удален с поля. Победу «Краснодару» принес голкипер Денис Адамов. Он принял участие в розыгрыше углового и замкнул передачу партнера в штрафную площадь.