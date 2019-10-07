Новосибирские власти не будут помогать футбольному клубу «Сибирь» с выплатой долгов

«Сибирь» имеет задолженность перед стадионом «Спартак», на котором он располагался, пока не был расформирован в 2019 году. Руководство «Спартака» направило в арбитражный суд региона заявление о признании «Сибири» банкротом, который должен стадиону 24,69 млн рублей. Заседания по делу намечены на октябрь.

«Министерство не уполномочено выплачивать долговые обязательства клуба из бюджета Новосибирской области. Долги по выплате за аренду стадиона “Спартак” находятся в компетенции руководства клуба», — сказал Ахапов.