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20:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Рэпер Баста получил в ростовском СКА руководящий пост

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября, ФедералПресс. Василий Вакуленко займется сопровождением футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

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Источник: РИА "Новости"

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, получил должность в руководстве футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. На новом месте Вакуленко займется полноценным сопровождением проекта. Как точно будет называться должность Басты, пока неизвестно. Издание Metaratings.ru со ссылкой на источник пишет, что речь идет о должности президента или генерального директора.

В начале следующей недели СКА подпишет большой финансовый контракт с госкорпорацией «Ростех», благодаря которому клуб сможет строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи. В частности, перед клубом поставлена задача по результатам сезона перейти в вышестоящую лигу, пишет Metaratings.ru.

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