Рэпер Баста получил в ростовском СКА руководящий пост

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, получил должность в руководстве футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. На новом месте Вакуленко займется полноценным сопровождением проекта. Как точно будет называться должность Басты, пока неизвестно. Издание Metaratings.ru со ссылкой на источник пишет, что речь идет о должности президента или генерального директора.