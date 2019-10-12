Рэпер Баста получил в ростовском СКА руководящий пост

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под сценическим псевдонимом Баста, получил должность в руководстве футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. На новом месте Вакуленко займется полноценным сопровождением проекта. Как точно будет называться должность Басты, пока неизвестно. Издание Metaratings.ru со ссылкой на источник пишет, что речь идет о должности президента или генерального директора.
В начале следующей недели СКА подпишет большой финансовый контракт с госкорпорацией «Ростех», благодаря которому клуб сможет строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи. В частности, перед клубом поставлена задача по результатам сезона перейти в вышестоящую лигу, пишет Metaratings.ru.