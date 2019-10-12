Нападающий с 5 метров не попал в пустые ворота после смешного промаха вратаря: курьез дня из ПФЛ

Вратарь «Сатурна» Арби Межиев выбежал из ворот и совершил смешной промах, пытаясь выбить мяч. Это привело к тому, что нападающий тульской команды Роман Изотов мог забивать в пустые ворота, однако 23-летний футболист промазал из убойной позиции с 5 метров. Форварду помешало то ли плохое качество поля, то ли отчаянный подкат игрока «Сатурна» Константина Коржа.
Матч «Сатурн» — «Химик-Арсенал» в итоге завершился вничью со счетом 2:2. Стоит отметить, что один из голов тульской команды забил как раз Изотов, промахнувшийся на 1-й минуте.