Нападающий с 5 метров не попал в пустые ворота после смешного промаха вратаря: курьез дня из ПФЛ

Вратарь «Сатурна» Арби Межиев выбежал из ворот и совершил смешной промах, пытаясь выбить мяч. Это привело к тому, что нападающий тульской команды Роман Изотов мог забивать в пустые ворота, однако 23-летний футболист промазал из убойной позиции с 5 метров. Форварду помешало то ли плохое качество поля, то ли отчаянный подкат игрока «Сатурна» Константина Коржа.