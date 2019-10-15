Баста стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону»

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне», — отмечает Вакуленко. По его словам, решение помочь СКА не было спонтанным, а он готовился к этому на протяжении года.
В развитие клуба музыкант вложил около 10 млн руб. личных средств, сообщили в пресс-службе клуба. По словам Вакуленко, со следующего игрового сезона 2019/2020 гг. клуб подержат дочерняя компания Корпорации Ростех «РТ-Капитал» (у госкорпорации есть крупное предприятие в Ростове-на-Дону — «Роствертол») и правительство Ростовской области. Музыкант пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Вакуленко оставил собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами, говорится в сообщении клуба.
Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону. В сентябре он записал новый гимн футбольному клубу. СКА образован в 1937 г. Это одна из старейших футбольных команд России. Cеребряный призер чемпионата СССР 1966 г. Обладатель Кубка СССР 1981 г. Финалист Кубка первой лиги СССР 1988 г. После 13 туров ростовчане занимают в таблице «Юга» ПФЛ 7-е место.